معاون فرماندار گناوه: فرهنگ ترافیک در شهرستان مغفول مانده است

به گزارش خبرنگار مهر، کریم خلیفه لیراوی پنجشنبه شب در نشست شورای ترافیک این شهرستان افزود: یکی از اصلیترین عوامل کاهش تلفات جادهای و رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، ارتقای فرهنگ ترافیکی و آموزش بخصوص از سنین پایه است.
وی بیان کرد: ترافیک مسئله چندوجهی است که بخش رفتار و فرهنگ ترافیکی آن بسیار حائز اهمیت است و باید مورد توجه قرار گیرد، هرچند برای ایجاد این فرهنگ ترافیکی باید زیرساخت مربوط به آن نیز فراهم شود.
وی گفت: یکی از کمیتههای مهم شورای ترافیک شهرستان، کمیته فرهنگ ترافیک است که باید برنامه ریزی مناسب و قدمهای مثبتی با همکاری و هم افزایی اعضا در این زمینه برداریم.
معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری گناوه افزود،: رفع نقاط حادثه خیز یکی از سیاستها و برنامههای اصلی شورای ترافیک این شهرستان است که تاکنون اقدامات مناسبی صورت گرفته است.
وی افزود: بمنظور بهبود و روان سازی ترافیک، رفع موانع و کاهش تصادفات، ۵ نقطه حادثه خیز در داخل شهر شناسایی شدند که تاکنون سه نقطه در حال برطرف شدن و ۲ نقطه دیگر تا پایان سال رفع خواهند شد.
شهرک ترافیکی راهکاری مؤثر برای فرهنگ سازی از سنین پایه
کریم خلیفه لیراوی گفت: احداث و راه اندازی شهرک «پارک» ترافیکی ویژه گروه سنی کودک و نوجوان میتواند زمینه ساز آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی در بزرگسالی باشد.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه آموزش قوانین راهنمایی و رانندگی یکی از ضرورتهای زندگی هر فرد است، بنابراین دانش آموزان در سنین کمتر بهتر آموزشها را دریافت میکنند و آموختههای خود را با انگیزه بالا به دیگران انتقال میدهند.
خلیفه لیراوی افزود: در این راستا لازم است دستگاههای متولی با همیاری و کمک یکدیگر مکانهایی را به این امر اختصاص دهند که از آن جمله میتوان به وجود پارکهای ترافیک در شهر اشاره کرد تا از این طریق آموزشهای مربوط به قوانین راهنمایی و رانندگی ویژه دانش آموزان انجام شود تا در آینده شاهد کاهش میزان تصادفات در شهر و نهادینه شدن فرهنگ ترافیک باشیم.
