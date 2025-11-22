موسوی: معضل ترافیک زنجان با آموزش و مهندسی ترافیک قابل حل است

سرهنگ حبیبالله موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: علمای ترافیک معتقدند سه ضلع آموزش، مهندسی ترافیک و اجرای قانون باید در کنار هم حرکت کنند؛ اگر یکی از این اضلاع ضعف داشته باشد، هیچ شهری چه زنجان، چه شهرهای بزرگ و چه شهرهای کوچک از معضل ترافیک در امان نخواهد بود.
تمرکز شدید کاربریها در هسته مرکزی؛ عامل اصلی تراکم زنجان
وی با اشاره به اینکه هسته مرکزی شهر زنجان مهمترین گره ترافیکی شهر است، افزود: تجمع ادارات، بانکها، مراکز تجاری، بازار سنتی، اماکن تاریخی و جذابیتهای گردشگری در مرکز شهر باعث شده تقریباً هر شهروند زنجانی روزی یکبار به مرکز مراجعه کند.
موسوی با بیان اینکه حتی افرادی که کاری ندارند، مسیرهایی مانند سعدی وسط، میدان انقلاب و خیابان امام را دور میزنند و همین موضوع بار ترافیکی را چند برابر میکند، افزود: عدم پراکندگی ادارات و نهادها و تمرکززدایی نشدن هنوز مهمترین ضعف مدیریت شهری در زنجان است و طرح مشخصی برای آن آغاز نشده است.
رئیس پلیس راهور زنجان با اشاره به آمار اعمال قانون روزانه گفت: روزانه بیش از ۵ هزار دستگاه خودرو در سطح استان اعمال قانون میشوند، ۸۰ موتورسیکلت توقیف و حدود ۵۰ خودرو نیز به دلیل تخلفات حادثهساز یا سد معبر به پارکینگ انتقال مییابد.
موسوی افزود: برخی مردم میپرسند چرا با وجود این حجم اعمال قانون، ترافیک کاهش نمییابد؛ اتفاقاً اجرای مقررات تأثیر قابل توجهی در کاهش سوانح داشته است. در هفتماهه نخست سال جاری ۱۱ نفر کاهش آمار فوتی درونشهری در استان ثبت شده که نتیجه رعایت قوانین و اعمال قانون صحیح است.
راهکار پلیس: تبدیل مرکز شهر به پیادهراه و مسیر ویژه حملونقل عمومی
سرهنگ موسوی با اشاره به ضرورت تغییر نگاه به هسته مرکزی شهر اظهار داشت: نه امکان تعریض خیابانهای تاریخی را داریم و نه میتوان تعداد معابر را افزایش داد. تنها راه علمی دنیا برای مراکز شهرهای قدیمی، پیادهمحور کردن و ترافیک تبخیری است. یعنی خودروهای شخصی کمتر وارد مرکز شوند و اتوبوس و تاکسی محور اصلی دسترسی باشند.
وی افزود: پلیس با بازگشایی پیادهراه سبزهمیدان مخالف بود، زیرا تجربه جهانی نشان میدهد که مرکز شهر باید پیادهمحور باشد. اما بعد از تصویب شورای ترافیک، پلیس تابع قانون است و مصوبات را اجرا میکند.
رئیس پلیس راهور گفت: تا زمانی که فرهنگسازی بهصورت جدی انجام نشود و جرایم بازدارندگی کافی نداشته باشند، مردم ترجیح میدهند در خیابان پارک دوبله کنند تا در پارکینگهای استاندارد مثل پارکینگ توفیق و پامچال رفع شود.
سرهنگ موسوی با انتقاد از کمکاری نهادهای فرهنگی گفت: سالهاست از مجموعههای فرهنگی خواسته شده برای ترویج فرهنگ صحیح رانندگی بنر، بیلبورد یا محتوای رسانهای تولید کنند، اما این اقدامها بسیار اندک بوده است. لازم است مردم بدانند یک پارک دوبله ساده چقدر زمان، بنزین و آرامش جامعه را هدر میدهد.
