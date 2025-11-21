به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشههای هواشناسی نشان میدهد که از امروز جمعه جو آرامی در اقصی نقاط استان سمنان حاکم است و تنها در برخی نقاط به خصوص غرب صنعتی، شاهد کاهش کیفیت هوا به واسطه آلایندهها هستیم.
کارشناسان هواشناسی استان سمنان همچنین طی اطلاعیهای اعلام کردهاند که برای استان سمنان امروز آسمانی صاف، جوی پایدار و در نواحی صنعتی و غربی افزایش غلظت غبار را پیش بینی میشود. همچنین دمای هوا تغییر محسوسی نخواهد داشت.
بیشینه و کمینه دمای هوای مرکز استان سمنان برای امروز بدون تغییر نسبت به روز گذشته ۱۸ و هفت درجه بالای صفر است همچنین آسمان مرکز استان صاف خواهد بود و تغییرات دمایی نیز مشاهده نمیشود برای فردا هم مرکز استان آسمان صاف خواهد داشت.
در گرمسار، آرادان ایوانکی و همچنین مرکز استان سمنان استمرار آلودگی و کاهش کیفیت هوا به خاطر پدیده وارونگی و آلودگی واحدهای صنعتی، پیش بینی شده است شرایطی که در مناطق مرکزی و شرقی استان کمتر دیده میشود.
بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود ۱۸ و سه درجه بالای صفر است شاهرودیها شبهای سردی را تجربه میکنند همچنین پدیده خاص جوی برای این شهرستان پیش بینی نمیشود در دامغان هم شرایط مشابه است بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای روز جمعه ۱۸ و شش درجه بالای صفر اعلام شده است که بدون تغییر نسبت به دیروز است.
در دیگر نقاط استان سمنان هم جوی پایدار و آرام را شاهد هستیم آسمان برخی نقاط میامی شاهد ابرناکی است اما تغییرات دمایی خاصی در این شهرستان شاهد نخواهیم بود همچنین در مهدیشهر هم کمی هوا در روزهای اخیر سرد شد که از امروز روند افزایشی دما را شاهد خواهیم بود.
نظر شما