هوای روز جمعه اصفهان آلوده است؛ ۷ منطقه در وضعیت قرمز

به گزارش خبرنگار مهر، هوای کلان‌شهر اصفهان بر اساس داده‌های ۱۳ ایستگاه سنجش فعال منتهی به ساعت ۹ صبح جمعه سی‌ام آبان با میانگین ۱۴۷ AQI همچنان وضعیت ناسالم برای گروه‌های حساس (سالمندان، افراد دارای بیماری‌های قلبی و ریوی، زنان باردار و کودکان) را نشان می‌دهد.

در همین حال اداره کل هواشناسی اصفهان با صدور هشدار سطح زرد اعلام کرده است که به سبب تداوم پایداری و سکون نسبی جو تا سه‌شنبه چهار آذرماه، شرایط انباشت آلاینده‌ها در هوای مناطق مرکزی و صنعتی استان ادامه دار خواهد بود که در صورت کنترل نشدن منابع انتشار آلاینده‌ها، آلودگی تشدید خواهد شد.

بر اساس داده‌های سامانه برخط کنترل کیفیت هوای سازمان محیط‌زیست (منطقه اصفهان) شاخص هوای این کلان‌شهر در ساعت انتشار این گزارش در ایستگاه خیابان ۲۵ آبان با عدد ۱۶۰، پارک زمزم ۱۵۱، رهنان ۱۶۴، زینبیه ۱۵۴، خیابان فرشادی ۱۶۲، کردآباد ۱۵۷ و ولدان ۱۵۵ AQI وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه و در ایستگاه دانشگاه صنعتی ۱۴۶، سپاهان‌شهر ۱۵۰، فیض ۱۴۵، کاوه ۱۳۶ و میرزا طاهر ۱۴۷ AQI وضعیت نارنجی و ناسالم برای گروه‌های حساس را نشان می‌دهد. تنها ایستگاه پایش خیابان رودکی با عدد شاخص ۸۲ AQI در وضعیت قابل قبول است.

امروز نیز ایستگاه خمینی شهر قطع و قهجاورستان کماکان در وضعیت قرمز و ناسالم برای عموم افراد جامعه است. شاخص ایستگاه خمینی‌شهر طی هفته‌های گذشته و همزمان با فلرسوزی پنج مشعل پتروپالایش اصفهان در وضعیت قرمز قرار گرفته است.

در ایستگاه خیابان فرشادی شاخص آلاینده گاز دی‌اکسید نیتروژن (NO2) همچنان بالاست اما آنالیزور این آلاینده در ایستگاه دانشگاه صنعتی اصفهان که در نزدیکی شهرک انرژی مجموعه پتروپالایش اصفهان و نیروگاه برق شهید محمد منتظری است، امروز نیز قطع است. این آلاینده در ایستگاه دانشگاه صنعتی طی روزهای اخیر افزایش یافته است‌.

گاز NO₂ به طور عمده از احتراق سوخت‌های فسیلی در صنایع، وسایل نقلیه و نیروگاه‌ها تولید می‌شود. این گاز یکی از مهم‌ترین آلاینده‌های هوا است که در اثر واکنش‌های حرارتی و شیمیایی در دماهای بالا تشکیل می‌شود.

نیتروژن دی اکسید یک گاز سمی است که حتی در غلظت‌های پایین نیز می‌تواند اثرات منفی بر سلامت انسان داشته باشد. این گاز به راحتی وارد دستگاه تنفسی شده و باعث تحریک مجاری هوایی می‌شود.

شاخص کیفی هوا از صفر تا ۵۰ هوای پاک، ۵۱ تا ۱۰۰ هوای سالم، ۱۰۱ تا ۱۵۰ ناسالم برای گروه‌های حساس، ۱۵۱ تا ۲۰۰ ناسالم برای عموم، ۲۰۱ تا ۳۰۰ بسیار ناسالم و ۳۰۱ تا ۵۰۰ خطرناک است.

این شاخص به طور معمول برای پنج آلاینده هوا شامل مونوکسیدکربن (CO) ، اُزن (O۳)، دی اکسید نیتروژن (NO۲)، دی اکسید گوگرد (SO۲) و ذرات معلق زیر ۲.۵ میکرون (PM۲.۵) اندازه گیری و به طور روزانه در ایستگاه‌های پایش هوا، ثبت می‌شود.

شاخص کیفی هوا ( Air Quality Index ) معیاری است که غلظت ترکیبات مختلف آلاینده موجود در هوا نظیر مونوکسید کربن، دی اکسید گوگرد، ترکیبات نیتروژن دار، اوزون و ذرات معلق ( ذرات کوچک‌تر از ۱۰ میکرومتر و ذرات کوچک‌تر از ۲.۵ میکرومتر) را که دارای حدود مجاز متفاوت با واحدهای مختلف است به یک عدد بدون واحد تبدیل می‌کند و وضعیت آلودگی هوا را نمایش می‌دهد.

