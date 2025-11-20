  1. استانها
  2. اصفهان
۲۹ آبان ۱۴۰۴، ۱۷:۰۶

هواشناسی: یخبندان مناطق کوهستانی اصفهان را دربر می‌گیرد

هواشناسی: یخبندان مناطق کوهستانی اصفهان را دربر می‌گیرد

اصفهان- کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با اشاره به روند کاهشی دمای استان طی سه روز آینده، گفت: یخبندان صبحگاهی در ارتفاعات پیش‌بینی می‌شود.

حجت‌الله علی‌عسگریان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تحلیل آخرین نقشه‌های پیش‌یابی حاکی از استقرار جو پایدار تا پایان هفته آینده است.

به گفته وی، آسمان طی این مدت صاف تا کمی ابری خواهد بود و روند افزایش غبار و ماندگاری هوای سرد در استان و یخبندان صبحگاهی در ارتفاعات و مناطق کوهستانی مورد انتظار است.

کارشناس مسئول پیش‌بینی اداره کل هواشناسی اصفهان با بیان اینکه دمای استان طی سه روز آینده کمی کاهش دارد، افزود: بویین میاندشت با کمینه دمای هفت درجه سلسیوس زیر صفر بامداد جمعه سردترین ایستگاه استان است.

علی‌عسگریان اضافه کرد: دمای شهر اصفهان (مرکز استان) نیز در گرم‌ترین و خنک‌ترین ساعات بین ۲۰ و یک درجه سلسیوس بالای صفر نوسان دارد.

کد خبر 6662896

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها