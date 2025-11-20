پایداری جو کرمانشاه تا هفته آینده؛ هشدار افزایش آلودگی

علیمحمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: با تداوم شرایط پایدار جوی در سطح منطقه، تا پایان هفته آینده پدیده قابل توجهی برای جو استان پیشبینی نمیشود. تنها در برخی ساعات احتمال وزش باد خفیف و رشد ابرهای پراکنده وجود دارد.
وی افزود: سکون نسبی هوا و شکلگیری وارونگی دمایی در روزهای ابتدایی هفته، بهویژه شنبه و یکشنبه موجب افزایش غلظت آلایندههای شهری و کاهش محسوس کیفیت هوا خواهد شد.
زورآوند همچنین عنوان کرد: متوسط دمای هوای استان تا روز دوشنبه آینده روندی افزایشی خواهد داشت ولی از سهشنبه بهتدریج کاهش دما در اغلب نقاط کرمانشاه آغاز میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تأکید کرد: شهروندان بهویژه گروههای حساس از فعالیت طولانی در هوای آزاد در زمان اوج آلودگی خودداری کرده و دستگاههای خدماتی نیز آمادهباش لازم را حفظ کنند.
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