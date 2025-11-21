بیگی: ۲۵ هکتار از اراضی کشاورزی مورموری دچار خسارت شد

محمد بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بارش شدید باران همراه با تگرگ که عصر روز یکشنبه ۲۵ آبان‌ماه در بخش کلات مورموری رخ داد، خسارات فراوانی به شالیزارهای این منطقه وارد کرد.

مدیر جهاد کشاورزی مورموری ادامه داد: بر اثر این بارش و وقوع سیلاب و طوفان، حدود ۲۵ تا ۲۶ هکتار از زمین‌های کشت برنج دچار خسارت جدی شده‌اند. کارشناسان جهاد کشاورزی هم‌اکنون در حال بررسی دقیق میزان خسارت و برآورد درصد آسیب‌دیدگی هستند.

وی افزود: شدت بارش و تگرگ به گونه‌ای بود که خوشه‌های برنج آسیب جدی دیدند و بسیاری از کشاورزان پس از ماه‌ها تلاش، محصولی برای برداشت ندارند.

وی گفت: درخواست کشاورزان از مسئولان این است که برای جبران خسارت و حمایت از کشاورزان منطقه تدابیر لازم اندیشیده شود.