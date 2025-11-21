نورمحمدی: طرح هادی در ۲۰ روستای شهرستان آبدانان در حال اجرا است

بهزاد نورمحمدی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حدود نیمی از جمعیت ۶۰ هزار نفری این شهرستان روستایی است و برای ماندگاری جمعیت در روستاها توجه ویژه به توسعه زیرساخت‌ها ضروری است.

وی گفت: طرح هادی به‌عنوان ساماندهی و اصلاح بافت روستاها در زمستان جاری در روستاهای شهرستان به مرحله آسفالت معابر رسیده است.

فرماندار آبدانان اضافه کرد: چندین خانوار که در سال‌های گذشته به کلانشهرهایی مانند تهران مهاجرت کرده بودند، اکنون با پیشرفت طرح‌های عمرانی دوباره به روستا بازمی‌گردند؛ این تغییر را می‌توان در شور و نشاط کودکان، بازی‌های فوتبال و دوچرخه‌سواری آنان مشاهده کرد.

وی گفت: از مجموع ۳۱ روستای شهرستان آبدانان، طرح هادی در سطح ۲۰ روستا در حال اجراست.

وی افزود: در قالب طرح نهضت آسفالت، ۲۳ هزار و ۵۰۰ متر از معابر خاکی روستاهای شهرستان با استفاده از اعتبارات استانی، نفت و همیاری دهیاری‌ها در حال اجراست.

وی اظهار داشت: کارهای مربوط به ۷ روستای دیگر نیز به مناقصه رفته و در حال پیگیری است که در اولین فرصت آسفالت و روکش معابر آن‌ها انجام خواهد شد.

پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال ۱۴۰۵ در تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان ایلام طرح هادی اجرا شود.

اجرای این طرح‌ها علاوه بر بهبود کیفیت زندگی روستاییان، زمینه بازگشت مهاجران و رونق دوباره روستاهای آبدانان را فراهم کرده است.