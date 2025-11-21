سردار سلمانی:۳ کامیون حامل محموله مرغ زنده قاچاق در ایلام توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار جمال سلمانی صبح روز جمعه در تشریح این خبراظهار داشت: در تداوم اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی با محوریت مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مایجتاج ضروری مردم، ماموران انتظامی شهرستان دره‌شهر در ایست و بازرسی گاومیشان به ۳ دستگاه کامیون حامل مرغ زنده مشکوک و برای بررسی بیشتر آن را متوقف کردند.

وی افزود: ماموران پس از هماهنگی با مقام قضائی در بازرسی از کامیون‌ها، تعداد ۳ هزار و ۵۰۰ قطعه مرغ زنده قاچاق که فاقد مجوز حمل بود کشف کردند.

فرمانده انتظامی استان ایلام با بیان اینکه ۳ متهم دستگیر شدند ادامه داد: متهمان پس از تشکیل پرونده جهت سیر مراحل قانونی به مراجع قضائی معرفی شدند.

سردار سلمانی با بیان اینکه کارشناسان ارزش ریالی این محموله را ۱۰ میلیار ریال برآورد کرده‌اند، تصریح کرد: مبارزه با قاچاق دام و طیور در دستور کار پلیس قرار دارد و با هرگونه قاچاق برابر قانون برخورد خواهد شد و شهروندان هرگونه موارد مشکوک را به مرکز فوریت‌های ۱۱۰ اطلاع دهند.