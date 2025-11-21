کاشت گندم در مزارع بخش رودخانه شهرستان رودان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ایرج ذاکری افزود: از این میزان سطح زیرکشت، حدود ۸۶۰ هکتار به روش آبیاری قطرهای و بارانی کشت شده است. پیش بینی میشود بیش از ۳ هزار تن محصول برداشت شود.
وی با اشاره به اینکه امسال بیش از ۹۰ درصد از مزارع گندم شهرستان بهصورت مکانیزه و با استفاده از ۱۴ دستگاه خطیکار و ریزدانهکار کشت شده اظهار داشت: این اقدام در کاهش مصرف بذر، افزایش بهرهوری و بهبود عملیات کاشت، داشت و برداشت نقش مؤثری داشته است.
ایرج ذاکری بیان داشت: مهمترین ارقام کشتشده شامل سیروان، مهرگان، چمران ۲، برات، سارنگ، خلیل و جلال میباشد.
وی خاطرنشان کرد: استفاده از بذرهای گواهیشده و عاری از علف هرز، رعایت تناوب زراعی، عمق و تراکم مناسب کاشت، بهرهگیری از ادوات مکانیزه و تغذیه از مهمترین عوامل در افزایش تولید میباشد.
