آغاز کشت کنجد در ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، فراز امیری اظهار کرد: کشت دانه روغنی کنجد در سطح ۵۰ هکتار از زمین‌های کشاورزی شهرستان رودان آغاز شد.

وی افزود: پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، بیش از ۵۰ تن محصول برداشت و به استان‌های همجوار ارسال شود.

مدیر جهاد کشاورزی رودان عنوان کرد: کشت کنجد در بخش رودخانه این شهرستان و عمدتاً در روستاهای سرزه، ماشنگی، چاه مطلوبی و مسافرآباد انجام می‌شود.

وی افزود: ارقام کشت شده شامل دشتستان ۲ و محلی است.

ایرج ذاکری، رئیس مرکز جهاد کشاورزی زیارتعلی، با اشاره به مزایای کشت کنجد بیان کرد: کنجد به دلیل مقاومت بالا در برابر خشکی و کم‌آبی، به‌عنوان یک زراعت تابستانه در مناطق خشک و نیمه‌خشک مورد توجه کشاورزان است.

گفتنی است برداشت کنجد در رودان از اواسط مهرماه آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت.