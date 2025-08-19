آغاز کشت کنجد در ۵۰ هکتار از اراضی کشاورزی رودان

به گزارش خبرگزاری مهر، فراز امیری اظهار کرد: کشت دانه روغنی کنجد در سطح ۵۰ هکتار از زمینهای کشاورزی شهرستان رودان آغاز شد.
وی افزود: پیشبینی میشود از این سطح زیر کشت، بیش از ۵۰ تن محصول برداشت و به استانهای همجوار ارسال شود.
مدیر جهاد کشاورزی رودان عنوان کرد: کشت کنجد در بخش رودخانه این شهرستان و عمدتاً در روستاهای سرزه، ماشنگی، چاه مطلوبی و مسافرآباد انجام میشود.
وی افزود: ارقام کشت شده شامل دشتستان ۲ و محلی است.
ایرج ذاکری، رئیس مرکز جهاد کشاورزی زیارتعلی، با اشاره به مزایای کشت کنجد بیان کرد: کنجد به دلیل مقاومت بالا در برابر خشکی و کمآبی، بهعنوان یک زراعت تابستانه در مناطق خشک و نیمهخشک مورد توجه کشاورزان است.
گفتنی است برداشت کنجد در رودان از اواسط مهرماه آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه خواهد داشت.
نظر شما