موسوی: توقع مردم از رئیس جمهور توجه ویژه به گرانی و تورم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبههای این هفته نماز جمعه محمودآباد، با اشاره به سختیهای معیشتی بخش قابل توجهی از مردم اظهار کرد: امروز بسیاری از خانوادهها در تأمین نیازهای اولیه زندگی با مشکل مواجهاند و گرانی موجب تعمیق شکاف طبقاتی و افزایش نارضایتی اجتماعی شده است و این نارضایتیِ برخاسته از سفرههای خالی میتواند پیامدهای خطرناکی برای جامعه داشته باشد.
او با اشاره به ضرورت ارائه راهکارهای عملی برای عبور از بحران اقتصادی افزود: گسترش کالابرگ الکترونیک برای توزیع عادلانه کالاهای اساسی، کوتاهکردن زنجیره توزیع برای کاهش نقش واسطهها و تقویت نظارت بر واردات و حمایت از تولیدکنندگان از جمله راهکارهایی است که میتواند نقش مؤثری در مهار گرانی داشته باشد.
انتظارات از سفر رئیسجمهور به قزوین
امام جمعه محمودآباد با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور به استان قزوین گفت: قطعاً حضور رئیسجمهور در میان مردم برکاتی به همراه دارد و این سفر میتواند منشأ خیر برای استان باشد اما انتظار اصلی مردم، توجه ویژه دولت به کنترل تورم و حل مشکلات معیشتی است.
وی در ادامه نسبت به شیوه برگزاری برخی جلسات در جریان این سفر انتقاد کرد و افزود: جلسه فعالان فرهنگی و فرهیختگان که روز گذشته برگزار شد، با وجود نامش، فاقد حضور بسیاری از نخبگان، علما، روحانیون، اساتید حوزه و دانشگاه و چهرههای دلسوز فرهنگی بود. چنین جلساتی وقتی بهصورت جناحی برگزار شود، نمیتواند گرهای از مشکلات فرهنگی استان باز کند.
موسوی تأکید کرد: رئیسجمهور باید صدای همه ملت باشد و در تصمیمگیریهای کلان از ظرفیت همه گروهها، جریانها، نخبگان و دلسوزان نظام استفاده شود. معنای واقعی وفاق این است که همه اقشار در فرآیند تصمیمسازی سهیم باشند.
امام جمعه محمودآباد در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به فرارسیدن ایام فاطمیه گفت: برنامههای مختلفی در مساجد و حسینیهها برگزار میشود و از مبلغان دعوت کردهایم تا در این ایام حضور فعال داشته باشند. سه مسجد شهر به صورت مداوم میزبان برنامههای ایام فاطمیه هستند و از مردم مؤمن شهر دعوت میکنیم در این مراسم حضور پررنگی داشته باشند.
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