به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام‌والمسلمین سید محمدتقی غضنفری در خطبه‌های نماز عبادی سیاسی جمعه، با تبریک پنجم آذر و هفته بسیج، این نهاد مردمی را یکی از معجزات انقلاب اسلامی توصیف کرد و گفت: وجود بسیج، ابتکار امام بزرگوار بود و نشان‌دهنده آگاهی، حکمت و اتصال قلب نورانی ایشان به اراده الهی است لذا بسیج امروز به یکی از پایه‌های مستحکم انقلاب تبدیل‌شده است.

وی با اشاره به حضور مؤثر بسیج در بخش‌های مختلف کشور، افزود: امروز بسیج در حوزه علم، تجربه، فناوری، خدمات اجتماعی، تربیت، تحصیل و حتی نظریه‌پردازی در عرصه‌های گوناگون اجتماعی فعال است و نقشی تعیین‌کننده دارد.

امام‌جمعه محمدشهر تصریح کرد: اگر روزی دوباره ملت مجبور به دفاع نظامی شود، همین جوان‌های بسیجی و شجاع خواهند بود که دلاوری، اقتدار و شکست‌ناپذیری ملت ایران را به دشمنان نشان می‌دهند.

فشار سنگین معیشت بر خانواده‌ها

غضنفری در بخش دیگری به وضعیت اقتصادی کشور اشاره کرد و گفت: طبق آمارهای رسمی مهرماه ۱۴۰۴، خانوارهای چهارنفره باید حدود ۷۰ درصد حداقل دستمزد خود را صرف خرید مواد غذایی کنند؛ تورم مواد غذایی نیز از ۶۴ درصد عبور کرده که این یعنی قیمت‌ها نسبت به سال گذشته بیش از یک و نیم برابر شده و فشار سنگینی بر خانواده‌های کم‌درآمد واردشده است.

وی با تأکید بر نیاز به اقدامات فوری اقتصادی، از اجرای «سپر تورمی هوشمند» به‌عنوان نخستین راهکار نام برد و گفت: باید سازوکاری طراحی شود که قیمت کالاهای اساسی را کنترل کرده و تفاوت قیمت واقعی با قیمت پرداختی مردم جبران شود؛ به‌عنوان‌مثال اگر قیمت واقعی یک کیلو برنج ۱۰۰ هزار تومان است، دولت باید طوری عمل کند که مردم آن را ۶۰ هزار تومان خریداری کنند و مابه‌التفاوت پرداخت شود.

امام‌جمعه محمدشهر در ادامه «گسترش کالابرگ الکترونیکی» را دومین راهکار مهار گرانی شمرد و عنوان کرد: کالابرگ الکترونیکی روش عادلانه‌تری برای حمایت از معیشت است، چون امکان هدفمندی دارد، شفافیت ایجاد می‌کند و کمک‌ها را دقیقاً به افرادی می‌رساند که واقعاً نیازمند هستند.

غضنفری «جراحی زنجیره واردات و توزیع» را سومین راهکار مهار گرانی دانست و تصریح کرد: یکی از دلایل گرانی، وجود واسطه‌های غیرضروری است لذا شناسایی و مقابله با انحصارها، کوتاه‌سازی زنجیره توزیع، افزایش نظارت بر واردات، حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تشکیل قرارگاه ویژه امنیت غذایی ازجمله راهکارهای پیشنهادی است.

وی تأکید کرد: برای اجرای برنامه جامع مهار گرانی، نیاز به یک ساختار منسجم داریم لذا پیشنهاد می‌شود قرارگاه ویژه امنیت غذایی با اختیارات کامل تشکیل شود.

امام‌جمعه محمدشهر در خاتمه گفت: این قرارگاه باید با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، صمت، اقتصاد، بهداشت و همچنین نهادهای نظارتی و امنیتی تشکیل‌شده و دو مأموریت اصلی اجرای سریع و جهادی سیاست‌های حمایتی اقتصادی و مدیریت روایت عمومی و اطلاع‌رسانی صحیح به جامعه را بر عهده داشته باشد.