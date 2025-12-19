به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید اسماعیل موسوی در خطبههای نماز جمعه این هفته با تأکید بر جایگاه صلهرحم در فرهنگ ایرانی اسلامی، این سنت الهی را یکی از ارکان تقویت جامعه دانست و در ادامه، خواستار اقدام عملی دولت در حوزه اقتصاد و معیشت مردم شد.
وی با اشاره به ریشهدار بودن صلهرحم در فرهنگ ایرانیان اظهار کرد: صلهرحم در تمامی آیینها و مناسبتهای اجتماعی ایرانیان از نوروز و شب یلدا گرفته تا مراسم ازدواج، وفات، عیادت بیماران و افطاریهای ماه مبارک رمضان حضوری پررنگ دارد و اسلام عزیز نهتنها این سنت را تأیید، بلکه به آن تشویق و تحسین کرده است.
امام جمعه محمودآباد با بیان اینکه اسلام را میتوان «دین صلهرحم» نامید، افزود: راز تأکید فراوان اسلام بر حفظ پیوندهای خویشاوندی در این است که اصلاح، پیشرفت و تعالی جوامع از واحدهای کوچک آن یعنی خانوادهها آغاز میشود و با تقویت این پیوندها، جامعه بزرگ نیز بهصورت طبیعی اصلاح خواهد شد.
وی با استناد به حدیث شریف «صِلَةُ الرَّحِمِ تَعمُرُ الدِّیارَ» خاطرنشان کرد: صلهرحم نهتنها موجب تقویت روابط عاطفی و اخلاقی میشود، بلکه در آبادانی شهرها و استحکام اجتماعی نیز نقش اساسی دارد.
حجتالاسلام موسوی با تأکید بر توجه به نیازمندان در صلهرحم تصریح کرد: شایسته است در این سنتهای زیبا و خداپسندانه، بهویژه به ارحام فقیر و نیازمند توجه شود و با انفاق و دلجویی، شادی و امید در دل آنان زنده نگه داشته شود.
وی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به وعدههای اقتصادی دولت گفت: تحقق رشد اقتصادی هشتدرصدی و اجرای برنامه هفتم توسعه از جمله وعدههای مهم رئیسجمهور در ایام انتخابات بوده که پیگیری آن یک وظیفه حاکمیتی است و نباید به شعار محدود بماند.
امام جمعه محمودآباد بهرهگیری از نظرات کارشناسان متخصص را ضروری دانست و افزود: رهبر معظم انقلاب بارها دولتها را از تکیه بر نسخههای آزمونپسداده و شکستخورده خارجی برحذر داشتهاند و اتکا به توان داخلی و دانش بومی باید در اولویت باشد.
وی اصلاح نظام ارزی و تقویت پول ملی را از مهمترین مطالبات رهبر انقلاب و مردم عنوان کرد و گفت: ارزش پول ملی مستقیماً با معیشت مردم و اعتبار اقتصادی کشور گره خورده است و انتظار افکار عمومی ارائه برنامهای روشن و اقدامات ملموس در این زمینه است.
حجتالاسلام موسوی با بیان اینکه معیشت مردم میدان اصلی سنجش کارآمدی دولتهاست، تأکید کرد: عبور از شرایط حساس کنونی نیازمند عزم راسخ، تصمیمهای شجاعانه، حمایت از تولید مولد، اصلاح ساختارهای فرسوده اقتصادی و مقابله جدی با رانت و مفاسد اقتصادی است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: هر اقدام صادقانه و شجاعانهای در مسیر بهبود معیشت مردم با همراهی ملت ایران و پشتیبانی رهبر انقلاب مواجه خواهد شد و این همراهی، بزرگترین سرمایه ملی کشور به شمار میرود.
