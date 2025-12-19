به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام تقی روحانی در خطبههای نماز جمعه این هفته که در مسجد حضرت ولیعصر (عج) برگزار شد، با توصیه به تقوای الهی، به اهمیت خوف ربوبی و تلاش در مسیر معنویت اشاره کرد. وی با استناد به آیه ۴۶ سوره الرحمن اظهار داشت: اگر کسی از مقام ربوبی خوف داشته باشد، خداوند دو بهشت به او عطا میکند و این خوف نشاندهنده تلاش انسان برای بندگی واقعی است.
امام جمعه آبیک در ادامه با بیان اهمیت شکرگزاری خداوند تصریح کرد: شکر حقیقی، فراتر از گفتن الحمدلله است و شامل نماز، روزه، پرهیز از گناه و سپردن نعمات و دستاوردهای خود در مسیر رضای الهی میشود.
حجتالاسلام روحانی همچنین به فضیلت ماه رجب اشاره کرد و افزود: پیامبر اکرم (ص) فرمودهاند ماه رجب، ماه خداست؛ این ماه زمان مناسبی برای نیایش، استغفار و تلاوت دعاهاست و باید حداکثر استفاده معنوی از آن برد.
امام جمعه آبیک به شب یلدا نیز اشاره کرد و گفت: دور هم جمع شدن خانوادهها در شب یلدا تقویت صلهرحم و پیوندهای خانوادگی است، اما نباید مرتکب گناه شد و لازم است توجه ویژهای به فقرا داشته باشیم، چرا که بسیاری توان خرید حتی یک هندوانه را ندارند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به سال نو میلادی و میلاد حضرت عیسی (ع) اشاره کرد و با انتقاد از جنایات جهانی علیه مردم مظلوم، گفت: اگر حضرت عیسی (ع) امروز شاهد رفتار برخی مسیحیان و آمریکا بود، قطعاً با این عملکرد جنایتکارانه مخالفت میکرد.
حجتالاسلام روحانی ضمن حمایت از دولت و رئیس جمهور، به وضعیت تورم و گرانی اشاره و اظهار کرد: مطالبه مردم از دولت طبیعی است؛ اجناس ضروری به شدت گران شده و نظارت کافی وجود ندارد. مردم پای دین و قرآن ایستادهاند، اما مطالبهگری مشروع دارند. وی افزود: در ایام انتخابات رئیس جمهور از قیمتها سؤال میکرد، حالا پاسخ دهد چرا دلار تا ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته و حتی به ۱۵۰ هزار تومان پیشبینی میشود.
امام جمعه آبیک همچنین به مسئولان شهرستان تذکر داد: ۷۱ میلیارد تومان مالیات گرفته شده و ۳۳۳ میلیارد تومان به شهرستان بازگشته، اما مردم از مصرف این بودجه و پروژههای اجراشده اطلاع ندارند. سفر رئیس جمهور به شهرستان نیز تاکنون دستاورد ملموسی نداشته است.
وی در پایان تأکید کرد: مسئولان موظفند به مردم پاسخگو باشند و مشکلات اساسی شهرستان را با شفافیت پیگیری و رفع کنند.
