امام جمعه آبیک: گرانی و تورم فشار بر مردم را تحمل‌ناپذیر کرده است

آبیک- امام جمعه آبیک با تأکید بر تقوای الهی، بهره‌گیری از ماه رجب و صله‌رحم در شب یلدا، گرانی و سوء مدیریت اقتصادی را بزرگ‌ترین دغدغه مردم دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام تقی روحانی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته که در مسجد حضرت ولی‌عصر (عج) برگزار شد، با توصیه به تقوای الهی، به اهمیت خوف ربوبی و تلاش در مسیر معنویت اشاره کرد. وی با استناد به آیه ۴۶ سوره الرحمن اظهار داشت: اگر کسی از مقام ربوبی خوف داشته باشد، خداوند دو بهشت به او عطا می‌کند و این خوف نشان‌دهنده تلاش انسان برای بندگی واقعی است.

امام جمعه آبیک در ادامه با بیان اهمیت شکرگزاری خداوند تصریح کرد: شکر حقیقی، فراتر از گفتن الحمدلله است و شامل نماز، روزه، پرهیز از گناه و سپردن نعمات و دستاوردهای خود در مسیر رضای الهی می‌شود.

حجت‌الاسلام روحانی همچنین به فضیلت ماه رجب اشاره کرد و افزود: پیامبر اکرم (ص) فرموده‌اند ماه رجب، ماه خداست؛ این ماه زمان مناسبی برای نیایش، استغفار و تلاوت دعاهاست و باید حداکثر استفاده معنوی از آن برد.

امام جمعه آبیک به شب یلدا نیز اشاره کرد و گفت: دور هم جمع شدن خانواده‌ها در شب یلدا تقویت صله‌رحم و پیوندهای خانوادگی است، اما نباید مرتکب گناه شد و لازم است توجه ویژه‌ای به فقرا داشته باشیم، چرا که بسیاری توان خرید حتی یک هندوانه را ندارند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به سال نو میلادی و میلاد حضرت عیسی (ع) اشاره کرد و با انتقاد از جنایات جهانی علیه مردم مظلوم، گفت: اگر حضرت عیسی (ع) امروز شاهد رفتار برخی مسیحیان و آمریکا بود، قطعاً با این عملکرد جنایتکارانه مخالفت می‌کرد.

حجت‌الاسلام روحانی ضمن حمایت از دولت و رئیس جمهور، به وضعیت تورم و گرانی اشاره و اظهار کرد: مطالبه مردم از دولت طبیعی است؛ اجناس ضروری به شدت گران شده و نظارت کافی وجود ندارد. مردم پای دین و قرآن ایستاده‌اند، اما مطالبه‌گری مشروع دارند. وی افزود: در ایام انتخابات رئیس جمهور از قیمت‌ها سؤال می‌کرد، حالا پاسخ دهد چرا دلار تا ۱۳۰ هزار تومان افزایش یافته و حتی به ۱۵۰ هزار تومان پیش‌بینی می‌شود.

امام جمعه آبیک همچنین به مسئولان شهرستان تذکر داد: ۷۱ میلیارد تومان مالیات گرفته شده و ۳۳۳ میلیارد تومان به شهرستان بازگشته، اما مردم از مصرف این بودجه و پروژه‌های اجراشده اطلاع ندارند. سفر رئیس جمهور به شهرستان نیز تاکنون دستاورد ملموسی نداشته است.

وی در پایان تأکید کرد: مسئولان موظفند به مردم پاسخگو باشند و مشکلات اساسی شهرستان را با شفافیت پیگیری و رفع کنند.

