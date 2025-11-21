امام جمعه موقت سراوان: دانش هسته ای ایران بومی و حاصل تلاش جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین مختار سابکی، امام جمعه موقت سراوان، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته، بسیج را نه صرفاً یک نهاد نظامی، بلکه یک مکتب جامع انقلابی و ستون اصلی مقاومت ملت ایران دانست.

وی با اشاره به سالروز تشکیل بسیج مستضعفان، روحیه بسیجی را مملو از ایمان، امید و اخلاص خواند که کشور را در بزنگاه‌های تاریخی حفظ کرده است.

وی از نقش‌آفرینی بسیج در دوران دفاع مقدس با اراده‌ای پولادین در برابر دشمن تا دندان مسلح، و همچنین ادامه این نقش در بحران‌هایی مانند سیل، کرونا، دفاع از حرم و امنیت‌سازی منطقه، به عنوان الگوهای خدمت‌رسانی مؤثر و بی‌منت یاد کرد.

حجت‌الاسلام سابکی تأکید کرد: بسیاری از دستاوردهای علمی و دفاعی کشور، از جمله توان قدرت‌ساز چهره‌هایی چون شهید فخری‌زاده و حاج قاسم سلیمانی، محصول تفکر بسیجی است که امروز به یک الگوی اعتمادساز برای مردم تبدیل شده است.



ضرورت جهاد تبیین و اقتدار بومی

‌امام جمعه موقت سراوان، بخش دیگری از سخنانش را به جهاد تبیین اختصاص داد و گفت: دشمن از طریق جنگ روایت‌ها و تحریف واقعیت‌ها به دنبال ضربه‌زدن به امید مردم است.

سابکی از مسئولان خواست با شفافیت و صداقت با مردم سخن بگویند تا جوانان بتوانند مسیر حقایق را پیدا کنند و تسلیم دشمن نشوند.

وی با اشاره به اقتدار ایران، تأکید کرد: دانش هسته‌ای کشور کاملاً بومی و در ذهن و توان جوانان ریشه دارد.

در پایان، حجت‌الاسلام سابکی از مسئولان خواست با کار شبانه‌روزی، اشتغال‌زایی و حمایت از تولید، فشار جنگ اقتصادی را کاهش دهند تا معیشت مردم بهبود یابد.