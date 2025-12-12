به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلاموالمسلمین مجتبی بامری در خطبههای نمازجمعه این هفته سراوان، با اشاره به حادثه تروریستی اخیر، گفت: دشمنان جمهوری اسلامی تنها به اقدامات خشونتآمیز بسنده نمیکنند، بلکه با برنامهریزی گسترده در حوزه رسانه و فرهنگ، بهدنبال تغییر هویت دینی، تاریخی و فرهنگی ملت ایران هستند.
امام جمعه سراوان یادآور شد: رهبر انقلاب نیز در دیدار با مداحان کشور نسبت به این خطر بزرگ هشدار دادهاند.
حجت الاسلام بامری تأکید کرد: دشمن با بهرهگیری از ابزارهای رسانهای همچون فیلم، سریال، شبکههای ماهوارهای و فضای مجازی، میکوشد بیهویتی را در جامعه گسترش دهد و ذهن جوانان را به سمت انحراف سوق دهد.
وی بیان کرد: مقابله با این جنگ تبلیغاتی نیازمند هوشیاری دائمی، تقویت باورهای دینی و انسجام فرهنگی است.
امامجمعه سراوان با اشاره به تمرکز دشمن بر جنگ رسانهای، گفت: امروز تلاش میشود ذهن و رفتار مردم تحتتأثیر محتواهای مخرب قرار گیرد و لازم است هرگونه پیام، تصویر و نوشته با دقت تحلیل شود تا جامعه در دام عملیات روانی دشمن گرفتار نشود.
وی با بیان اینکه دشمن از فناوریهای نوین، از جمله هوش مصنوعی و شبکههای ماهوارهای متعدد، برای ترویج بیهویتی و تضعیف ارزشها استفاده میکند، افزود: مقابله با این تهدید نیازمند ارتقای آموزشهای دینی، افزایش بینش فرهنگی و مشارکت فعال نهادهای آموزشی و فرهنگی است.
حفظ مفاهیم انقلاب و معارف دینی
حجت الاسلام بامری با تأکید بر اینکه دشمن در پی کمرنگ کردن مفاهیم بنیادین انقلاب اسلامی مانند حجاب، عفت، عدالت و پاکدستی است، گفت برخی جریانها تلاش دارند مسیر انقلاب و سخنان امام خمینی (ره) را تحریف کنند.
وی شناخت آرایش رسانهای دشمن و اولویت دادن به حفظ معارف شیعی را ضروری دانست.
رزمایش سهند؛ نمایش اقتدار ایران
امامجمعه سراوان با اشاره به رزمایش بینالمللی «سهند» به میزبانی نیروی دریایی سپاه، این رزمایش را نماد اقتدار و آمادگی نیروهای امنیتی کشور دانست و گفت: دشمنان در عرصه نظامی توان مقابله با ایران را ندارند و تنها به جنگ رسانهای پناه بردهاند.
نقش دانشگاهها و جوانان
وی دانشگاهها و مراکز علمی را موظف دانست که مانع ترویج فساد و بیبندوباری شوند و بر آموزش دینی و اخلاقی دانشجویان تمرکز کنند. ورود به دانشگاه تنها کسب علم نیست، بلکه مسئولیتپذیری و پایبندی به ارزشهای اخلاقی را نیز میطلبد.
حجت الاسلام بامری با اشاره به اهمیت نقش مداحان در تبیین معارف دینی گفت: آنان باید با تحلیل صحیح از معارف شیعی، نقاط ضعف دشمن را شناسایی کرده و آگاهی جوانان را افزایش دهند.
حفظ کرامت و معنویت جامعه
وی تأکید کرد: مقابله با تهاجم فرهنگی تنها با آموزش صحیح، فعالیتهای معنوی و هماهنگی خانوادهها و نهادهای فرهنگی ممکن است. بامری در پایان گفت: تقویت هویت دینی و آگاهیبخشی به نسل جوان، مهمترین راه خنثیسازی تلاش دشمن برای بیهویتی و انحراف فرهنگی است.
