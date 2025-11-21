مظفری: سرانه کتابخوانی شایسته ملت ایران نیست

به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله حسین مظفری در خطبههای نماز جمعه این هفته قزوین که در مسجدالنبی (ص) برگزار شد، با اشاره به روز کتاب و کتابخوانی اظهار کرد: مطالعه باید به بخشی از سبد هزینه خانوادهها تبدیل شود و کتابخانههای استان نیز نیازمند حمایت و رسیدگی بیشتری هستند.
وی با دعوت از خیرین برای مشارکت در تهیه کتاب و تجهیز کتابخانهها افزود: وقف کتاب و کمک به تأمین آثار مورد نیاز کتابخانهها، باقیاتالصالحاتی ارزشمند و ضروری است.
آیتالله مظفری با گرامیداشت روز بزرگداشت فارابی، این روز را فرصتی برای توجه بیشتر به حکمت و فلسفه اسلامی دانست و تصریح کرد: فلاسفه مسلمان همواره در پاسخ به شبهات فکری نقش مهمی داشتهاند و امروز نیز بزرگان حکمت اسلامی همچون علامه طباطبایی، امام خمینی (ره)، شهید مطهری و دیگر اندیشمندان مسیر روشنی را پیش روی حوزههای علمیه گذاشتهاند.
امام جمعه قزوین با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب درباره اهمیت فلسفه اسلامی افزود: مطابق دغدغه رهبر انقلاب، فلسفه اسلامی باید بیش از گذشته امتداد اجتماعی پیدا کند و در تبیین سبک زندگی اسلامی نقشآفرین باشد. امروز حوزههای علمیه باید اهتمام بیشتری به علوم عقلی داشته باشند.
نماینده ولیفقیه در استان با تبریک فرارسیدن هفته بسیج، این نهاد را لشکر مخلص خدا توصیف کرد و گفت: بسیج در عرصههای دفاعی، اقتصادی، فرهنگی و خدمترسانی همواره منشأ اثر بوده و مردم آثار حضور آنان را در عبور از بحرانهای بزرگ دیدهاند.
وی اعلام کرد: روز دوشنبه همزمان با سالروز شهادت حضرت زهرا (س)، مراسم تشییع پیکر چند شهید گمنام در قزوین برگزار میشود و پس از آن، سومین نماز باران نیز در گلزار شهدا اقامه خواهد شد.
امام جمعه قزوین از عموم مردم خواست با حضور گسترده در این مراسمها، همراهی خود را با فرهنگ ایثار و معنویت نشان دهند.
آیتالله مظفری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سفر اخیر رئیسجمهور به استان قزوین این سفر را پرخیر و برکت توصیف کرد و گفت: در این سفر حدود ۱۰۰ همت اعتبار در حوزههای مختلف از محل منابع دولتی و مشارکت بخش خصوصی مصوب شد؛ رقمی معادل ۵۰ برابر اعتبارات سالانه استان.
وی افزود: این اعتبارات در تکمیل بیمارستانهای نیمهتمام، احداث بیمارستان هزار تختخوابی، اجرای طرحهای بزرگ آبرسانی، توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی و سایر پروژههای عمرانی هزینه خواهد شد و مردم آثار آن را در یکی دو سال آینده مشاهده خواهند کرد.
امام جمعه قزوین همچنین با اشاره به دیدار خود با رئیسجمهور تصریح کرد: در این جلسه ضمن تشکر از رویکرد مردمی رئیسجمهور و اجرای منویات رهبر معظم انقلاب، درخواستهایی از جمله حمایت از احیای دشت قزوین، رسیدگی به مشکلات بازنشستگان و پرستاران، تکمیل طرحهای نیمهتمام، نظارت بر قیمتها و افزایش تعداد بخشها و شهرهای استان مطرح شد.
آیتالله مظفری با اشاره به تأکید اخیر رئیسجمهور در شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: رعایت عفاف و حجاب باید از ادارات دولتی آغاز شود تا بتوان از عموم جامعه نیز انتظار داشت این مسئله را رعایت کنند.
وی در عین حال تأکید کرد: با آن عده محدود که عامدانه بدحجابی را ترویج میکنند باید برخورد قانونی شود اما عموم مردم نیازمند کار فرهنگی و اقناعی هستند.
وی همچنین نسبت به پرداختن برخی کاربران فضای مجازی به حواشی سفر رئیسجمهور انتقاد کرد و گفت: متأسفانه برخی، موضوع ساده جابهجایی عکسها در سالن جلسات را بهانهای برای تخریب دولت قرار دادند؛ در حالی که خداوند در قرآن از بدگمانی و اتهامزنی بیاساس نهی کرده است.
امام جمعه قزوین در پایان با توصیه به تقوای الهی گفت: وحدت و انسجام موجود در کشور نعمتی بزرگ است و باید مراقب بود با سوءظن و حاشیهسازی این فضا آسیب نبیند.
نظر شما