پایتخت وحدت اسلامی؛ میزبان مسابقات کشوری ۱۴۰۵ قرآن کریم

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - فاطمه گلوی: فعالیت‌های قرآنی در سیستان و بلوچستان جایگاهی روزافزون در میان برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی این استان یافته است؛ استانی که به‌واسطه تنوع مذهبی، پیشینه دینی و بافت اجتماعی خاص خود، همواره بستر مناسبی برای ترویج مفاهیم الهی و انس با قرآن کریم بوده است.

با توجه به چالش‌های فرهنگی و اجتماعی موجود در منطقه، این فعالیت‌ها نقشی اثرگذار در ارتقای سطح معنویت، تقویت همبستگی اجتماعی و ایجاد فضای سالم فرهنگی ایفا می‌کنند. توسعه برنامه‌های قرآنی در استانی که به پایتخت وحدت اسلامی شهرت دارد، می‌تواند به تقویت انسجام قومی و مذهبی و همچنین معرفی ظرفیت‌های این استان کمک کند.

سند چشم انداز فعالیت‌های قرآنی سیستان و بلوچستان رونمایی شد

مدیرکل تبلیغات اسلامی سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص شورای راهبردی هماهنگی فعالیت‌های قرآنی گفت: سند چشم‌انداز فعالیت‌های قرآنی استان در افق ۱۴۱۴ به نتیجه رسیده و مسیر تازه‌ای برای توسعه فعالیت‌های قرآنی در استان ترسیم شده است.

حجت الاسلام مصطفی جهانشاهی محتوای سند را مجموعه‌ای از اهداف کلیدی و راهبردی توصیف کرد و افزود: در این چشم‌انداز، استان سیستان و بلوچستان به‌عنوان قطب فعالیت‌های قرآنی در جنوب شرق کشور معرفی شده و نقش آن به‌عنوان رکن ارتباطی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه در حوزه شبه‌قاره مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به ظرفیت‌های گسترده استان در حوزه آموزش‌های قرآنی و تربیت کادر متخصص، اظهار داشت: بر اساس این سند، تلاش می‌کنیم سیستان و بلوچستان به استانی برخوردار از نیروهای حرفه‌ای، معلمان مجرب و مجموعه‌ای ساختارمند در حوزه قرآن تبدیل شود.

جهانشاهی توسعه شبکه‌ای گسترده از خانه‌های قرآن، مؤسسات و مراکز آموزشی را از دیگر محورهای سند عنوان کرد و افزود: هدف ما ایجاد دسترسی عادلانه برای همه مردم استان به آموزش‌های قرآنی است تا حتی دورافتاده‌ترین نقاط نیز از خدمات قرآنی بهره‌مند شوند.

وی این سند چشم‌انداز را سرآغازی برای آغاز فعالیت‌های مهم، هدفمند و سازماندهی‌شده در عرصه قرآنی معرفی کرد و گفت: با همکاری دستگاه‌ها و ظرفیت‌های مردمی، می‌توانیم آینده‌ای روشن‌تر برای گسترش فرهنگ قرآنی در سیستان و بلوچستان رقم بزنیم.

ضرورت هدفمندی فعالیت‌های قرآنی و هم سویی دستگاه‌ها در استان

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار سیستان و بلوچستان در گفت و با خبرنگار مهر گفت: محور اصلی برنامه‌های قرآنی، توسعه فعالیت‌هایی است که جامعه را بیش از گذشته با قرآن و معارف آن آشنا می‌کند و می‌تواند زمینه‌ساز تقویت وفاق اجتماعی در استان باشد.

علیرضا شهرکی افزود: هدفمند شدن حرکت‌ها و هم‌سویی دستگاه‌ها در مسیر فعالیت‌های قرآنی ضرورت دارد تا خروجی اقدامات به تقویت وحدت منجر شود.

وی اعلام کرد: سال آینده رویدادهای مهم قرآنی با حضور اساتید برجسته داخلی و چهره‌های بین‌المللی در سیستان و بلوچستان برنامه‌ریزی شده و این حضور می‌تواند زمینه‌ساز پیوند عمیق‌تر قرآن با زندگی مردم باشد.

بیش از ۶۰ شبکه داخلی و خارجی مسابقات قرآنی را پوشش می‌دهند

مدیر امور قرآنی اوقاف کشور در گفت و گو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه مسابقات قرآن کریم جمهوری اسلامی ایران مهم‌ترین رویداد قرآنی کشور است، گفت: این مسابقات متعلق به سازمان اوقاف نیست، بلکه اوقاف صرفاً متولی اجرایی آن و دبیرخانه هماهنگ‌کننده سایر نهادهاست.

حمید مجیدی مهر با اشاره به تجربه برگزاری مسابقات در کردستان و تأثیر آن در ایجاد وفاق میان اهل سنت و شیعه، نمونه عقد زوجی از دو مذهب در سالن مسابقات را مصداقی از این همگرایی دانست.

وی تأکید کرد: انتخاب سیستان و بلوچستان برای میزبانی تصمیمی درست بوده است و زیرساخت‌های استان از بسیاری مناطق دیگر قوی‌تر است.

مدیر امور قرآنی اوقاف کشور گفت: بیش از ۶۰ شبکه داخلی و خارجی مسابقات را پوشش خواهند داد و حضور شبکه‌های منطقه‌ای از کشورهای همسایه فرصت ارزشمندی برای معرفی ظرفیت‌های قرآنی استان است.

جامعه قرآنی سیستان و بلوچستان جلسات و محافل منظم برگزار می‌کنند

مدیر کل اوقاف سیستان و بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار مهر گفت: توفیق میزبانی مسابقات سراسری قرآن کریم در سال آینده به استان سیستان و بلوچستان سپرده شده است.

محسن اشرفیان ادامه داد: از هم‌اکنون جامعه قرآنی در مساجد مختلف اعم از مساجد دارای درآمد یا دارای جمعیت بالاتر سازمان‌دهی شده تا جلسات و محافل منظم برقرار باشد.

وی بیان کرد: همچنین با دستگاه‌هایی که مسابقات قرآنی برگزار می‌کنند، از جمله ارگان‌های نظامی، دانشگاه‌ها و آموزش و پرورش هماهنگ شده تا ثبت‌نام و زمان‌بندی مراحل شهرستانی، استانی و کشوری هم‌راستا با مسابقات اوقاف انجام شود.

چهار قطب اصلی سیستان و بلوچستان در مسابقات قرآنی درگیر می‌شوند

نماینده ولی‌فقیه در سیستان و بلوچستان، در گفت و گو با خبرنگار مهر، در تشریح روند برنامه‌ریزی مسابقات و نشست‌های قرآنی استان، از شکل‌گیری طرحی گسترده برای تقویت فعالیت‌های قرآنی خبر داد و بیان کرد: با توجه به پیوند این برنامه‌ها با نام پیامبر اعظم (ص) و بهره‌گیری از مباحث تفسیری مقام معظم رهبری، این رویداد ظرفیت بالایی برای ایجاد انس قرآنی در میان عموم مردم دارد.

آیت الله مصطفی محامی تاکید کرد: این برنامه‌ها محدود به زاهدان نباشد. استان سیستان و بلوچستان پهناور است و باید چهار قطب اصلی یعنی زاهدان، زابل، ایرانشهر و چابهار در مرحله نخست درگیر مسابقات قرآنی شوند.

وی همچنین از آمادگی برای گسترش جلسات قرآنی در شهرهای خاش، سراوان، نیکشهر و مهرستان خبر داد و افزود: در صورت تأمین استاد و قاری، این مناطق نیز میزبان محافل و نشست‌های علمی خواهند بود.

نماینده ولی فقیه در سیستان و بلوچستان با تأکید بر اهمیت بازتاب کشوری و بین‌المللی مسابقات قرآنی گفت: این برنامه‌ها علاوه بر جنبه دینی، فضای علمی حوزه و دانشگاه را نیز فعال کرده و ظرفیت معرفی استان در سطح ملی را افزایش می‌دهد. اصل این حرکت قرآنی ارزشمند است و با جدیت دنبال خواهد شد.

مسابقات قرآنی نه‌تنها صحنه‌ای برای سنجش توانمندی‌های حافظان، قاریان و پژوهشگران این حوزه است، بلکه بستری برای ترویج فرهنگ انس با قرآن در سطح جامعه به‌شمار می‌آید. این رویدادها با ایجاد انگیزه در نسل جوان، زمینه‌ای فراهم می‌کنند تا فعالیت‌های قرآنی از حالت فردی به یک جریان اثرگذار اجتماعی تبدیل شود.

مشارکت گسترده مردم و خانواده‌ها نشان می‌دهد که قرآن همچنان محور هویت دینی و معنوی جامعه است. استمرار چنین رقابت‌هایی می‌تواند نقش مهمی در پرورش نخبگان قرآنی، تقویت باورهای دینی و ایجاد فضای همگرایی فرهنگی داشته باشد و افق تازه‌ای در توسعه فعالیت‌های قرآنی بگشاید.