اجرای ۴۸۰ کیلومتر روکش آسفالت؛ روایتی از همت راهداران خراسان جنوبی

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: برای راهداران خراسان جنوبی فصل گرم و سرد سال و نوروز و محرم تفاوت چندانی نمی‌کند. آنان با همتی وصف ناشدنی در راستای کاهش تصادفات و امنیت بیشتر کاربران جاده‌ای اقدامات متعددی از جمله روکش آسفالت را در تمام فصول سال انجام می‌دهند.

در یک تور رسانه‌ای برخی از فعالان رسانه‌ای خراسان جنوبی از نزدیک شاهد این تلاش‌ها و خدمت رسانی‌ها بودند.

سید محمد فرخی معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی در بازدید خبرنگاران از محور دیهوک- بشرویه گفت: عملیات آسفالت حفاظتی در محورهای استان با هدف افزایش عمر مفید جاده‌ها، کاهش هزینه‌های بهسازی سنگین و بهبود سطح سرویس‌دهی به کاربران جاده‌ای در حال اجراست و اجرای این طرح‌ها نقش مهمی در پیشگیری از خرابی‌های گسترده خواهد داشت.

فرخی افزود: محور دیهوک- بشرویه حدود ۷۵ کیلومتر طول دارد و بر اساس قراردادی که برای این مسیر تعریف شده، ۲۶ کیلومتر آن تحت پوشش آسفالت حفاظتی قرار می‌گیرد لذا تاکنون حدود ۱۶ کیلومتر اجرا شده و ۱۰ کیلومتر دیگر نیز در حال انجام است.

انتخاب نوع آسفالت بر اساس میزان خرابی

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی ادامه داد: یکی از دلایل اصلی خرابی جاده‌ها نفوذ آب و یخبندان است.

وی افزود: از این جهت با اجرای آسفالت حفاظتی، سطح جاده آب‌بندی شده و از تخریب لایه‌های زیرین جلوگیری می‌شود. این کار علاوه بر افزایش کیفیت مسیر، هزینه‌های تعمیر ونگهداری را کاهش می‌دهد

فرخی گفت: از ابتدای سال تاکنون ۴۸۰ کیلومتر عملیات آسفالت در محورهای استان انجام شده که نزدیک به ۳۰۰ کیلومتر آن مربوط به راه‌های شریانی و باقی در راه‌های فرعی و روستایی است و محور دیهوک – بشرویه نیز به‌عنوان یک محور فرعی از همین برنامه بهره‌مند شده است.

راهداری هیچ فصلی از چرخه فعالیت خارج نمی‌شود

وی در حاشیه بازدید خبرنگاران از محور فردوس – دیهوک – راور، نیز با اشاره به ماهیت مداوم خدمات راهداری افزود: راهداران در هیچ‌یک از فصول از چرخه فعالیت خارج نمی‌شوند؛ در نوروز طرح راهداری نوروزی، در تابستان مدیریت سفرهای تابستانی، در ایام اربعین و ۲۸ صفر موج تردد زائران و در زمستان طرح راهداری زمستانی را پیش رو داریم؛ به‌عبارتی نیروهای ما ۲۴ ساعت شبانه‌روز در سرما و گرما پای کار هستند.

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی درباره پروژه‌های در حال اجرا در این محور گفت: محور دیهوک به سمت راور (سه راهی شهید زارع- دیهوک) از مسیرهای اصلی و ترانزیتی استان است که روزانه بیش از پنج هزار خودرو از آن عبور می‌کنند، در این مسیر ۱۷ کیلومتر روکش آسفالت حفاظتی در حال اجراست که تاکنون ۱۲ کیلومتر آن تکمیل و پنج کیلومتر باقی‌مانده در دست اقدام است.

وی ادامه داد: قسمتی از محور فردوس دیهوک در حوزه شهرستان فردوس نیز پروژه روکش آسفالت گرم آغاز شده و در حال اجراست و لذا علاوه بر این، در شهرستان‌های طبس، بشرویه و بخش دیهوک چندین طرح دیگر در حوزه روکش آسفالت و تثبیت بستر جاده در دست اجرا قرار دارد.

فرخی در پاسخ به پرسشی درباره میزان اعتبارات اختصاص‌یافته به محور فردوس–دیهوک–راور نیز گفت: این محور یکی از مهم‌ترین مسیرهای شریانی و ترانزیتی استان است و ارتباط استان را با کرمان، یزد و اصفهان برقرار می‌کند، به همین دلیل در سه سال گذشته حجم قابل‌توجهی از اعتبارات راهداری به این مسیر اختصاص یافته است.

طولانی بودن مسیرها یکی از علل تصادفات

معاون راهداری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی افزود: با توجه به کویری بودن استان و طولانی بودن مسیرها یکی از عوامل اصلی تصادفات استان در اثر واژگونی و ناشی از خستگی و خواب آلودگی و سرعت زیاد است.

فرخی بیان کرد: از این جهت در راستای ارتقای ایمنی محورهای مواصلاتی اقدامات دیگری از جمله اصلاح شیب شیروانی، شانه سازی، اجرای شیار لرزاننده در دستور کار و در دست اقدام است.