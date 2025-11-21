مردم آذربایجان غربی با پیکر شهدای گمنام وداع کردند

به گزارش خبرنگار مهر، میاندوآب امروز حال و هوای خاصی به خود گرفت و عطر شهیدان دوران دفاع مقدس در این شهرستان پیچید. پیکر مطهر یک شهید گمنام پس از انتقال از ارومیه، با حضور پرشور مردم و مسئولان در این شهرستان مورد استقبال قرار گرفت.

در مراسم استقبال، اقشار مختلف مردم، خانواده‌های معظم شهدا، فرماندهان نظامی و انتظامی و مسئولان دستگاه‌های اجرایی در خیابان امام خمینی (ره) حضور یافتند و با قرائت فاتحه و نثار شاخه گل، پیکر این شهید را تا مصلای امام خمینی (ره) میاندوآب بدرقه کردند. جمعیت حاضر با شعار «خوش آمدی قهرمان» یاد و خاطره شهدا را گرامی داشتند.

این شهید گمنام جزو شش شهید تازه تفحص شده است که اخیراً وارد آذربایجان‌غربی شده‌اند. رده سنی این شهدا بین ۲۰ تا ۲۷ سال بوده و در عملیات‌هایی همچون کربلای پنج، خیبر و والفجر سه به شهادت رسیده‌اند.

برنامه‌ریزی شده که مراسم وداع با این شهدا شامگاه دوم آذر در مصلای امام خمینی ارومیه برگزار و آنان در نقاط مختلف استان از جمله قرارگاه حمزه سیدالشهدا، شهرک‌های صنعتی استان و شهر نازک علیا پلدشت به خاک سپرده شوند.

خدمت صادقانه به مردم بهترین راه پاسداشت خون شهداست

فرماندار شهرستان میاندوآب در این آئین گفت: حرکت در مسیر شهدا باید سرلوحه عملکرد همه مدیران باشد و خدمت صادقانه به مردم بهترین راه پاسداشت خون شهداست.

امیر تیموری با اشاره به ضرورت تبیین فرهنگ ایثار و شهادت برای نسل جوان افزود: مسئولان وظیفه دارند راه شهدا را زنده نگه دارند و ارزش‌های دفاع مقدس را به‌درستی منتقل کنند.

فرماندار میاندوآب افزود: تداوم برنامه‌های فرهنگی مرتبط با شهدا می‌تواند موجب تحکیم هویت دینی و انقلابی جامعه شود.

وی با بیان اینکه در مسیر شهدا باید سرلوحه عملکرد همه مدیران باشد و خدمت صادقانه به مردم بهترین راه پاسداشت خون شهداست، گفت: توسعه شهرستان زمانی محقق می‌شود که همدلی، تلاش و روحیه جهادی در همه بخش‌ها حاکم باشد و مشارکت مردم در این مسیر نقش اساسی دارد.

تشییع پیکر شهید گمنام در چایپاره

همچنین امروز جمعه پیکر شهید گمنام دوران دفاع مقدس، با حضور قشرهای مختلف مردم شهرستان چایپاره تشیع شد. پیکر این شهید سرافراز دو روز میهمان مردم این شهرستان است و طی این دو روز برنامه‌های مختلفی در تقاط مختلف شهرستان با حضور پیکر آسمانی این شهید برگزار خواهد شد.

پس از تشیع باشکوه بعد از ظهر امروز با حضور پیکر مطهر این شهید مراسم ویژه‌ای در دانشگاه آزاد شهرستان برگزار می‌شود و پس از آن بعد از اقامه نماز مغرب، مراسم عزاداری در مسجد روستای خانقاه و ساعت ۲۱.۳۰ دقیقه مراسم عزاداری و وداع در مسجد جامع شهرستان برگزار خواهد شد.

فردا هم مراسم ویژه‌ای در مدارس دخترانه و پسرانه برگزار و سپس مراسم وداع در حسینه ناحیه مقاومت بسیج سپاه چایپاره برگزار خواهد شد.

پیکر این یاور گمنام امام خمینی (ره) فردا ظهر از شهرستان چایپاره به شهرستان شوط انتقال خواهد یافت.

تشییع پیکر شهید گمنام بر روی دوش مردم چهار برج

همزمان با ایام فاطمیه وشهادت حضرت فاطمه الزهرا س مردم ولایت مدار شهرستان چهاربرج میزبان شهید خوشنام بودند.

این شهید والامقام براساس شناسایی انجام شده ۲۵ سال سن دارد و در عملیات والفجر ٣ به شهادت رسیده که در منطقه عملیاتی مهران تفحص شده است.

آذربایجان‌غربی در دوران دفاع مقدس بیش از ۱۲ هزار شهید، ۱۷ هزار جانباز و بیش از دو هزار آزاده تقدیم دفاع از کشور کرده است.