شریفی: میز خدمت کرمانشاه ارتباط مردم و مدیران را تقویت کرد

برزو شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: به مناسبت هفته بسیج و با هدف تسهیل دسترسی مردم به مسئولان، میز خدمت ویژه با حضور ۵۳ مدیر دستگاه اجرایی در مسجد جامع شهر کرمانشاه برپا شد.

مسئول بسیج ادارات سپاه حضرت نبی‌اکرم (ص) استان کرمانشاه با اشاره به استقبال گسترده شهروندان، افزود: در این برنامه، مردم توانستند دغدغه‌ها، مشکلات و درخواست‌های خود را به‌صورت چهره‌به‌چهره و بدون واسطه با مدیران مطرح کنند و پاسخ مستقیم دریافت نمایند.

شریفی بر اهمیت این رویکرد مردمی تأکید کرد و گفت: تعامل بی‌واسطه میان مسئولان و مردم، علاوه بر تسریع در رسیدگی به مطالبات، اعتماد و همدلی اجتماعی را تقویت می‌کند. وی خاطرنشان کرد که این اقدام نمونه‌ای از خدمت‌رسانی جهادی در قالب هفته بسیج بوده است.