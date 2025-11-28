به گزارش خبرنگار مهر، ظهر جمعه و همزمان با برگزاری نماز جمعه این هفته در سرپلذهاب، میز خدمت دستگاه قضائی با هدف افزایش دسترسی شهروندان به خدمات حقوقی و آشنایی بیشتر آنان با وظایف دادستانی برپا شد. این برنامه با استقبال نمازگزاران روبهرو شد و جمعی از مردم مسائل و مشکلات حقوقی خود را مطرح کردند.
در جریان این برنامه، امیر عزیزی دادستان عمومی و انقلاب سرپلذهاب، به طور مستقیم پاسخگوی مراجعهکنندگان بود و با بررسی موارد مطرح شده، مشاورههای قانونی لازم را ارائه داد. وی با تأکید بر ضرورت ایجاد ارتباط بیواسطه با مردم اظهار کرد: هدف ما از برپایی این میز خدمت، شنیدن دغدغههای شهروندان و فراهم کردن زمینهای است که هر فرد بتواند مسئله خود را بدون واسطه بیان کند.
دادستان سرپلذهاب با اشاره به اهمیت استمرار ارتباط میان دستگاه قضائی و مردم افزود: تلاش ما این است که با تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی و پاسخگویی سریعتر، اعتماد عمومی را تقویت کنیم. وی گفت: چنین برنامههایی علاوه بر حل مشکلات روزمره، موجب افزایش آگاهی شهروندان نسبت به حقوق و تکالیف قانونیشان میشود.
عزیزی در پایان از مردم خواست برای طرح پرسشها و مشکلات حقوقی خود از حضور در میز خدمت استقبال کنند و افزود: دستگاه قضائی با عزم جدی در مسیر خدمترسانی و احقاق حقوق مردم قدم برمیدارد.
نظر شما