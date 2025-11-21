  1. ورزش
بیانیه کمیته ملی المپیک به مناسبت اختتامیه بازیهای اسلامی ریاض

پس از پایان بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی که با قرارگیری کاروان ایران در رده سوم جدول مدال همراه شد، کمیته ملی المپیک کشورمان بیانیه ای را صادر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض فرصتی بی‌نظیر برای نمایش کیفیت، انسجام و رشد ورزش ایران در آوردگاه کشورهای اسلامی بود. کاروان سفیران اقتدار متشکل از ۱۹۱ ورزشکار در ۲۰ رشته ورزشی، با برنامه‌ریزی هدفمند، ارزیابی مستمر عملکرد و تمرکز بر آماده‌سازی علمی و کیفی، توانست ۲۹ مدال طلا، ۱۹ مدال نقره و ۳۳ مدال برنز کسب کند و در مجموع ۸۱ مدال به دست آورد. این دستاورد، ضمن تثبیت جایگاه سوم جدول مدالی و افزایش سهم طلای کشور به ۱۰.۷۴ درصد، نشان‌دهنده ارتقای کیفیت اعزام و اثربخشی ورزشکاران قهرمان ایران در این دوره از بازی‌ها محسوب می‌شود. همچنین حدود ۷۰ درصد ورزشکاران کاروان موفق به کسب مدال شدند که بیانگر کیفیت بالای اعزام و هدفمندی برنامه‌ریزی‌ها است.

ویژگی برجسته این دوره، درخشش بانوان ورزشکار ایران بود؛ بانوان ۳۸ درصد از مدال‌های طلا و ۴۱ درصد از کل مدال‌ها را به خود اختصاص دادند که نسبت به دوره قبل (۱۷ درصد) نشان‌دهنده گسترش عمق استعدادها و پیشرفت قابل توجه ورزش زنان است. کاروان ایران در ۱۹ رشته از ۲۰ رشته اعزامی موفق به کسب مدال شد و در ۱۱ رشته به مدال طلا دست یافت؛ این آمار نمایانگر تنوع مدال‌آوری و کیفیت اعزام است.

از جمله دستاوردهای تاریخی این دوره می‌توان به کسب ۸ مدال طلا توسط کشتی گیران دلاور کشورمان، کسب مدال تاریخی شنا و ثبت رکوردهای درخشان، کسب مدال تاریخی هندبال دختران، کسب مدال‌های امیدوارکننده در دو و میدانی، درخشش تیم ملی کاراته دختران با کسب ۳ نشان طلا، عملکرد بی‌نظیر ورزشکاران ووشو، تلاش ماندگار و ارزشمند دختران موی تای، و همچنین درخشش دوباره ورزشکاران تیم‌های ملی فوتسال و والیبال و بویژه افتخارآفرینی ورزشکاران پارالمپیکی اشاره کرد.

این موفقیت حاصل تلاش بی‌وقفه ورزشکاران، مدیریت و برنامه‌ریزی فدراسیون‌ها، و همچنین پشتیبانی و حمایت عالیه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک است.

در این میان نباید منش اخلاقی و فرهنگی ورزشکاران اعزامی کاروان جمهوری اسلامی ایران، به ویژه احترام به پرچم و همبستگی با آرمان‌های اسلامی را از نظر دور داشت. بی‌تردید این رفتارهای فرهنگی بخشی جدایی‌ناپذیر از موفقیت این کاروان فرهنگی محسوب می‌شود.

کمیته ملی المپیک ضمن قدردانی از وزارت ورزش و جوانان و تمامی فدراسیون‌های ورزشی اعلام می‌کند که این مسیر، امیدبخش آینده‌ای روشن برای ورزش ایران و آماده‌سازی برای افتخارآفرینی در رویدادهای پیش‌رو، از جمله بازی‌های آسیایی و المپیک ۲۰۲۸، خواهد بود.

