به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان، کمیسیون تخصصی نظارت بر عملکرد فدراسیون‌های ورزشی در ادامه سلسله نشست‌های کارشناسی خود، نتایج کاروان ورزش ایران در ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض را بررسی و ارزیابی کرد. این جلسه شب گذشته (سه شنبه ١٨ آذر ماه) با حضور مسئولان وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک و به ریاست احمد دنیامالی برگزار شد.

کاروان ورزش ایران در این دوره از رقابت‌ها با ۱۹۰ ورزشکار در ۲۰ رشته به رقابت پرداخت که حاصل آن ۲۹ مدال طلا، ۱۹ نقره و ۳۳ برنز و کسب جایگاه سومی بود. ترکیه با ٧٢ مدال طلا، ۴۴ نقره و ٣٩ برنز قهرمان مسابقات شد و ازبکستان نیز با ٢٩ مدال طلا، ٣۵ نقره و ٣٢ برنز به عنوان دومی دست یافت.

ایران درشرایطی در رده سوم جدول مدالی ششمین دوره بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی قرار گرفت که تعداد مدال‌های طلایش با ازبکستان برابر بود و تنها به دلیل کسب مدال نقره کمتر نسبت به ازبک‌ها، جایگاه دومی را از دست داد.

این در حالی بود که بازی‌های ریاض در مقایسه با ادوار گذشته این پیکارها (٢٠٢١ قونیه) در رشته‌ها و مواد کمتری برگزار شد و بنابراین فرصت کمتری هم برای کسب مدال طلا ایجاد شد. ایران در قونیه از مجموع ۳۷۹ مدال طلای توزیع شده، ۲۹ مدال طلا به دست آورد و در رده سوم قرار گرفت.

بازی‌های کشورهای اسلامی اگر چه در فهرست رویدادهای بین المللی معتبر نظیر المپیک و بازی‌های آسیایی قرار ندارد و ماهیت اصلی آن اتحاد و همبستگی میان کشورهای مسلمان است اما به واقع باید گفت در برخی رشته‌ها نظیر دوومیدانی، بوکس، فوتسال سطح رقابت در آن از کیفیت بالایی برخوردار است.

با توجه به این موضوع مقامات ارشد ورزش کشور با در نظر گرفتن این که بازی‌های کشورهای اسلامی می‌تواند، تورنمنت آماده سازی مناسبی برای حضور در میادین بزرگ‌تر باشد، کاروان «سفیران اقتدار» را با بهترین تدارک راهی ریاض کردند.

در این شرایط باید گفت در مجموع نتیجه‌ای که از ششمین دوره بازی‌های ٢٠١۵ ریاض به دست آمد، به زعم کارشناسان و اهالی فن قابل قبول ارزیابی شد.

اعزام تاریخی تیم بوکس زنان و کسب اولین مدال، کسب مدال‌های ارزشمند طلا در شنا و آغاز تحول در رشته‌های پایه، نتایج تیم تنیس روی میز بانوان، هشت طلای کشتی، جهش موی تای پس از استقلال ساختاری، سهم ۴٠ درصدی بانوان از مدال‌آوری این کاروان از جمله دستاوردهایی بود که ورزش ایران توانست در ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی به آن‌ها نائل شود.

در کنار این موفقیت‌ها اما رشته‌هایی هم بودند که به‌رغم بهره‌مندی از امکانات مالی یا بدون مدال به کار خود پایان دادند یا نتوانستند نتیجه قابل دفاعی داشته باشند و به پیش‌بینی خود عمل کنند.

به هر شکل نباید فراموش کرد که وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک در ازای مهیا کردن تمامی شرایط از فدراسیون‌های مربوطه خواسته بودند تا با نفرات اصلی خود در این بازی‌ها حاضر شوند و تمام تلاش خود را برای کسب بهترین نتیجه ممکن داشته باشند.

بر این اساس در جلسه‌ای که شب گذشته با حضور مسئولان وزارتی و کمیته ملی المپیک برگزار شد، عملکرد ملی‌پوشان بازی‌های ریاض به تفکیک رشته‌ها بررسی و مقرر شد، رشته‌هایی که نتایج ضعیف و دور از انتظاری در این مسابقات داشتند در نشست‌های جداگانه درباره دلایل عملکرد خود توضیح دهند.

دنیامالی در این باره گفت: بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی، میدان مناسبی بود تا بتوانیم تحلیل خوبی از تیم‌های ملی اعزامی به بازی‌های آسیایی ٢٠٢۶ ناگویا داشته باشیم. طبیعتاً سطح بازی‌های اسلامی با آسیایی کاملاً متفاوت است اما اگر به بازی‌های ریاض به عنوان یک میدان تدارکاتی نگاه کنیم، می‌توانیم عملکرد فدراسیون‌ها و کادر فنی را به خوبی ارزیابی کنیم. واضح است که کیفیت و کارایی کشورها برای بازی‌های آسیایی به شدت ارتقا پیدا کرده و کار سختی در ناگویای ژاپن خواهیم داشت. بنابراین باید در فاصله ٩ ماه باقی مانده تا بازی‌های ٢٠٢۶ با دقت و بدون تعارف کارها را پیش ببریم.

وزیر ورزش و جوانان در ادامه این مطلب افزود: وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک تا کنون هر گونه شرایط و امکانات را برای حضور قدرتمند تیم‌ها در مسابقات فراهم کرده و در مقابل نیز انتظار کسب نتیجه را داریم. در بحث منافع ملی با هیچ فدراسیونی تعارف نداریم. فدراسیون‌ها و کادر فنی تیم‌ها باید پاسخگو باشند. به دفعات به فدراسیون‌ها تاکید کردیم که باید از امکانات مرکز سنجش آکادمی ملی المپیک استفاده کنند که متأسفانه برخی فدراسیون‌ها توجهی به این موضوع نداشته‌اند. روش‌های سنتی و قدیمی دیگر در علم روز ورزش دنیا جواب نمی‌دهد. توجه به مسائل روانشناسی و علم تغذیه از دیگر چالش‌های ملی‌پوشان ماست. مطمئناً از این پس تا بازی‌های آسیایی ناگویا برخوردهای سخت‌گیرانه‌تری خواهیم داشت چرا که جایگاه کشور برای ما بسیار حائز اهمیت است.

وی خاطر نشان کرد: در کنار همه موفقیت‌های به دست آمده، از نظر ما نتایج چند رشته در ریاض رضایت‌بخش نبود و مسئولان این فدراسیون‌ها باید درباره این نتایج در جلسات تخصصی جداگانه توضیح دهند. در مورد ام ام ای و جوجیتسو سعی می‌کنیم نگاه ویژه‌ای داشته باشیم. به هر حال این دو رشته در فهرست بازی‌های ناگویا هستند و برای ما فرصت محسوب می‌شوند تا بتوانیم به مدال طلاهای بیشتری برسیم. در شورای برون مرزی نیز از این پس اعزام‌های تیم‌های ملی با حساسیت بیشتری رصد خواهد شد.

محمود خسروی وفا، رئیس کمیته ملی المپیک نیز در تأیید اظهارات وزیر ورزش و جوانان یادآور شد: ما در مجموع از نتیجه‌ای که در بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی گرفتیم راضی بودیم. به هر حال این بازی‌ها برای حاکمیت اهمیت دارد و ما باید با تمام توان در آن حضور پیدا می‌کردیم. اما در این میان برخی از فدراسیون‌ها بودند که با تیم‌های اصلی خود به این مسابقات نیامدند و علی رغم این که بودجه خوبی گرفتند در حد و اندازه ظاهر نشدند.

در جریان این نشست سایر کارشناسان حاضر نیز نقطه نظرات و پیشنهادات خود را مطرح کردند. استخدام مربی خارجی در تیم‌های ملی بانوان به جهت افزایش ضریب مدال‌آوری، تغییر و تقویت کادر فنی در برخی از تیم‌های ملی مردان، توجه خاص به ورزش‌های پایه و رکوردی شنا و دوومیدانی، حضور مستمر لژیونرها در اردوهای تیم ملی از جمله مواردی بود که به آن‌ها اشاره شد.

محمود خسروی وفا، سید شروین اسبقیان، سید مناف هاشمی، فریبا محمدیان، مهدی علی‌نژاد، علی کفاشیان، محمد پولادگر، اصغر رحیمی، محمدعلی ثابت‌قدم، حسین چراغی، محمدرضا عابدی محزون، رضا شجیع و محمد تابع، نفراتی بودند که در نشست بررسی و ارزیابی بازی‌های همبستگی کشورهای اسلامی ریاض شرکت داشتند