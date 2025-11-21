  1. ورزش
بازیهای کشورهای اسلامی - ریاض

رقابت ۸ ورزشکار ایران در روز پایانی/ در انتظار طلا

چهاردهمین و آخرین روز بازی های کشورهای اسلامی با رقابت ۸ ورزشکار در ۳ رشته برای کاروان ورزش ایران پیگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی امروز (جمعه ۳۰ آبان) با برگزاری رقابت‌های روز چهاردهم به پایان می‌رسد.

جوجیتسو (۲ نفر)، کشتی آزاد (۴ نفر) و پاراوزنه برداری (۲ نفر) رشته‌هایی هستند که ایران در روز پایانی بازی‌ها در آنها نماینده دارد.

در مجموع در روز پایانی بازی‌های کشورهای اسلامی ۹ ورزشکار کشورمان با حریفان شأن رقابت خواهند داشتبه این امیدکه طلاهای دوباره ای را برای کاروان ایران کسب کنند.

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در روز چهاردهم و پایانی بازی‌های کشورهای اسلامی به این شرح است:

