رقابت ۸ ورزشکار ایران در روز پایانی/ در انتظار طلا

به گزارش خبرنگار مهر، ششمین دوره بازی‌های کشورهای اسلامی امروز (جمعه ۳۰ آبان) با برگزاری رقابت‌های روز چهاردهم به پایان می‌رسد.

جوجیتسو (۲ نفر)، کشتی آزاد (۴ نفر) و پاراوزنه برداری (۲ نفر) رشته‌هایی هستند که ایران در روز پایانی بازی‌ها در آنها نماینده دارد.

در مجموع در روز پایانی بازی‌های کشورهای اسلامی ۹ ورزشکار کشورمان با حریفان شأن رقابت خواهند داشتبه این امیدکه طلاهای دوباره ای را برای کاروان ایران کسب کنند.

برنامه رقابت ورزشکاران ایران در روز چهاردهم و پایانی بازی‌های کشورهای اسلامی به این شرح است: