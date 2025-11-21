به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محمد باقر محمدی لائینی شامگاه جمعه در آئین اختتامیه نمایشگاههای روستاآباد و ایران جوان، ضمن قدردانی از برگزارکنندگان این رویدادها، بر لزوم تحقق شعار سال و ترویج فرهنگ سرمایهگذاری مردمی تأکید کرد.
نماینده ولی فقیه در مازندران، برگزاری نمایشگاههای روستاآباد و ایران جوان را اقدامی بسیار ارزشمند دانست و از ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره)، ادادهکل ورزش و جوانان و سازمان جهاد کشاورزی به جهت همکاری و برگزاری این رویدادها تقدیر کرد.
آیتالله لائینی، همزمانی این دو رویداد را یک اقدام هوشمندانه دانست و خاطرنشان کرد: این نمایشگاهها گامی در جهت تبیین و محقق ساختن شعار سال، یعنی «جهش تولید با مشارکت مردم» است.
وی با اشاره به تأکید رهبر معظم انقلاب بر «سرمایهگذاری مردمی برای تولید»، متذکر شد: این رویکرد باید از یک شعار یا برنامه کوتاهمدت فراتر رفته و به یک فرهنگ عمومی و سازمانی در جامعه تبدیل شود.
نماینده ولی فقیه در مازندران تصریح کرد: اهمیت دارد که این مسئله در ذهن آحاد مردم و مسئولین نهادینه شود و نهادهای ما باید برنامهریزی کنند که چگونه میتوانند این امر را تحقق ببخشند.
آیتالله لائینی برای عملیاتی شدن این فرهنگ، پیشنهاد ایجاد یک ساختار جدید را مطرح کرد و گفت: سازمانی باید تشکیل شود، تحت عنوان "سازمان سرمایهگذاری مردمی" که وظیفه اصلی آن، هدایت و جهتدهی منابع خُرد مالی و معنوی مردم به سمت تولید و کارآفرینی باشد.
وی تأکید کرد: تشکیل چنین سازمانی میتواند راه را برای مشارکت حداکثری مردم در فرآیند تولید و رونق اقتصادی هموار سازد.
آیتالله لائینی در بخش دیگری از سخنان خود، به پیوند عمیق موضوع تولید و جوانی جمعیت پرداخت و افزود: این دو موضوع لازم و ملزوم یکدیگرند.
نماینده ولی فقیه در استان مازندران خاطرنشان کرد: اگر تولید به معنای واقعی کلمه محقق شود، اشتغال و شغلآفرینی افزایش مییابد و این خود به حل مشکلات اقتصادی جوانان کمک کرده و بستر مناسبتری را برای ازدواج و فرزندآوری فراهم میکند.
آیتالله لائینی در پایان یادآور شد: تولید قوی و مستمر، زیربنای تحقق سیاستهای جوانی جمعیت و پیشرفت کشور است.
گفتنی است: نمایشگاههای «روستا آباد» و «رویداد بزرگ جوانی جمعیت و خانواده» توسط ستاد اجرایی فرمان امام (ره) مازندران، ۲۶ لغایت ۳۰ آبانماه در محل دائمی نمایشگاه بینالمللی مازندران واقع در قائمشهر برپا بود.
