۳۰ آبان ۱۴۰۴، ۲۲:۱۰

آغاز طرح زوج‌وفرد از در منازل؛ جریمه ۲۰۰ هزار تومانی

رئیس پلیس راه تهران بزرگ اعلام کرد:طرح زوج‌وفرد در تهران از فردا تا چهارم آذر اجرا می‌شود و خروج غیرمجاز از منزل جریمه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سید ابوالفضل موسوی پور، رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: با توجه به اعلام کارگروه اضطرار آلودگی هوای استان تهران: از روز اول آذر تا چهارشنبه پنجم آذر طرح زوج و فرد شهر تهران از در منزل اجرا می‌شود و فروش مجوز روزانه طرح ترافیک توسط شهرداری ممنوع است.

رئیس پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: شهروندانی که برخلاف طرح اعلام شده از منزل خارج شوند مبلغ ۲۰۰ هزار تومان اعمال قانون خواهند شد.

سردار سید ابوالفضل موسوی پور تصریح کرد با توجه به اجرای طرح فوق پلیس راهور با وسایل نقلیه دودزا برخورد جدی خواهد داشت و برگه معاینه فنی این وسایل نقلیه ابطال خواهد شد.

