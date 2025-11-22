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۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۸:۴۷

جریمه خودروها در روزهای آلودگی هوا تا ۵۰۰ هزار تومان

جریمه خودروها در روزهای آلودگی هوا تا ۵۰۰ هزار تومان

معاون اجتماعی پلیس راهور تهران بزرگ اعلام کرد: جریمه‌ تخلفات خودروها در روزهای آلودگی هوا تا ۵۰۰ هزار تومان است.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فیروز کشیر، معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران، گفت: خودروهایی که در روزهای آلودگی هوا قوانین را رعایت نکنند، شامل جریمه خواهند شد. این تخلفات شامل عدم رعایت طرح زوج و فرد از درب منازل، نداشتن معاینه فنی و دودزا بودن خودرو است که مجموعاً می‌تواند تا سقف ۵۰۰ هزار تومان جریمه در پی داشته باشد.

وی ادامه داد: براساس تصمیمات اتخاذ شده، خودروهای دودزا ۲۰۰ هزار تومان، نداشتن معاینه فنی ۱۰۰ هزار تومان و ورود به محدوده زوج و فرد مغایر با پلاک خودرو هم ۲۰۰ هزار تومان جریمه می‌شوند.

وی افزود: امروز، همزمان با اولین روز اجرای طرح، هیچ خودرویی جریمه نشد و تذکرات پلیس جنبه ارشادی داشت، اما از فردا برخورد با متخلفان جدی خواهد بود.

کد مطلب 6664896

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    نظرات

    • شهروند IR ۰۷:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
      1 0
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      طرحی بدرد نخور ، نه خودتون و نه مردم رو مسخره کنین.
    • IR ۰۸:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۰۲
      0 0
      پاسخ
      یک بستنی الان ۱۰۰ هزار تومنه

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