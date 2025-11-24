دست رد ژنرال البرهان به طرح آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه به المیادین جزئیاتی از دیدار عبدالفتاح البرهان رئیس شورای حاکمیتی سودان و فرمانده کل نیروهای مسلح این کشور در دیدار با افسران ارشد فاش کرد که طی آن او اظهارات کوبنده‌ای بیان کرد.

این منبع گفت که فرمانده ارتش می‌خواست از طریق مشاور رئیس جمهور آمریکا در امور آفریقا، مسعد بولس، پیامی را به دولت آمریکا که سعی در تحمیل سند چهارجانبه به سودان داشت، ارسال کند.

البرهان در این دیدار گفت: اگر امارات بخشی از گروه چهارجانبه باشد، سودان معتقد است که این گروه چهارجانبه کارساز نیست، به ویژه از آنجایی که تمام جهان شاهد بوده است که امارات از شورشیان علیه دولت سودان حمایت می‌کند.

او تأکید کرد که پذیرش آن به عنوان میانجی در این بحران امکان‌پذیر نیست.

البرهان گفت: روایتی که «مسعد بولس» مشاور ارشد «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در امور عربی و آفریقایی درباره تسلط گروه اخوان در داخل ارتش ترویج می‌دهد، چیزی جز تاکتیکی برای ترساندن نیست و صحبت درباره حضور اخوانی‌ها در داخل نهاد نظامی نادرست و کذب است.

فرمانده ارتش سودان طرح چهار جانبه را بدترین پیشنهاد ارائه شده دانست؛ زیرا حضور نیروهای مسلح را ملغی کرده و خواستار منحل شدن همه دستگاه‌های امنیتی و باقی ماندن شبه شورشیان در مناطق حضورشان است.

وی تاکید کرد: هیچکس نمی‌تواند «حمدوک و حمیدتی» را بر ما تحمیل کند. ما نگران این هستیم که مسعد بولس مانعی در مسیر صلحی باشد که همه مردم سودان خواهان آن هستند. بولس تهدید کرده و می‌گوید دولت مانع ورود کاروان‌های بشردوستانه بوده و از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرده است.

فرمانده ارتش سودان بر اراده خود برای تداوم مبارزه تا نابودی نیروهای واکنش سریع تاکید کرد و افزود: ما خواهان جنگ نبوده و مخالف صلح نیستیم، اما هیچکس نمی‌تواند ما را تهدید یا شروطی را بر ما دیکته کند.

البرهان طرح ارائه شده را بدترین طرح دانست و افزود: ما این طرح را بی طرف نمی‌دانیم. فرستاده آمریکا به دنبال دیکته کردن شروط خود است.

وی در پایان خواستار وحدت کلمه سودانی در برابر هجمه‌ها علیه این کشور شد و گفت: راهکارهایی که در حال مطرح می‌شود به منزله دعوت علنی به تجزیه سودان است. آتش بس چگونه برقرار می‌شود در حالی که شبه نظامیان شهرها و مناطق را اشغال کرده‌اند. این شبه نظامیان باید برچیده شوند.