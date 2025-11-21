  1. سیاست
عراقچی: در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کنیم

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد: ما در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کنیم اما از هر گونه گفت وگو با هدف پیشبرد روابط دوجانبه ایران و لبنان استقبال می‌کنیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس به زبان عربی در پاسخ به دعوت یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان برای مذاکره نوشت: دوست عزیزم یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان در مصاحبه با ام‌تی‌وی لبنان از من برای مذاکره دعوت کرده است.

عراقچی افزود: ما در امور داخلی لبنان دخالت نمی‌کنیم، اما از هر گونه گفت و گو با هدف پیشبرد روابط دوجانبه ایران و لبنان استقبال می‌کنیم.

وی اظهار کرد: احتیاجی به کشور ثالث نیست. از همکارم یوسف برای سفر به تهران دعوت می‌کنم و اگر از من برای سفر به بیروت دعوت شود با کمال میل می‌پذیرم.

