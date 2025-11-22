مهدی بخشی نایب قهرمان شد؛ اولین مدال نقره و هشتمین مدالِ ایران

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، مبارزه فینال مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های المپیک ناشنوایان در وزن ۶۷ کیلوگرم، امروز (شنبه اول آذر) میان مهدی بخشی و حریفی از قزاقستان برگزار شد. در این مبارزه، بخشی با نتیجه ۱۱ به یک شکست خورد و مدال نقره را از آن خود کرد.

مهدی بخشی روز گذشته اولین مبارزه خود را برابر حریف کوبایی انجام داد و با ضربه فنی به برتری ۹ بر صفر دست یافت. او در دومین مبارزه مقابل حریفی از آمریکا قرار گرفت و این مبارزه را هم با برتری ۱۱ بر ۲ خود تمام کرد. نماینده‌ای از ترکیه سومین حریف بخشی در مرحله مقدماتی بود. بخشی در این مبارزه هم به برتری ۱۰ بر صفر دست یافت و اینگونه فینالیست وزن ۶۷ کیلوگرم شد.

مدال نقره مهدی بخشی اولین مدال نقره کاروان ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان و هشتمین مدال این کاروان به حساب می‌آید. پیش از این، کاروان عاشقان ایران در جودو، تیراندازی و کشتی فرنگی صاحب ۷ مدال شده بود که همگی برنز بودند.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان به این شرح هستند:

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم)

۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم)

۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم)

۴- تیم ملی جودو

۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)

۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)

۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)

۸- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.