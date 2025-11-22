  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱ آذر ۱۴۰۴، ۶:۲۱

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

مهدی بخشی نایب قهرمان شد؛ اولین مدال نقره و هشتمین مدالِ ایران

مهدی بخشی با کسب مدال نقره به کار خود در وزن ۶۷ کیلوگرم مسابقات کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان پایان داد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، مبارزه فینال مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های المپیک ناشنوایان در وزن ۶۷ کیلوگرم، امروز (شنبه اول آذر) میان مهدی بخشی و حریفی از قزاقستان برگزار شد. در این مبارزه، بخشی با نتیجه ۱۱ به یک شکست خورد و مدال نقره را از آن خود کرد.

مهدی بخشی روز گذشته اولین مبارزه خود را برابر حریف کوبایی انجام داد و با ضربه فنی به برتری ۹ بر صفر دست یافت. او در دومین مبارزه مقابل حریفی از آمریکا قرار گرفت و این مبارزه را هم با برتری ۱۱ بر ۲ خود تمام کرد. نماینده‌ای از ترکیه سومین حریف بخشی در مرحله مقدماتی بود. بخشی در این مبارزه هم به برتری ۱۰ بر صفر دست یافت و اینگونه فینالیست وزن ۶۷ کیلوگرم شد.

مدال نقره مهدی بخشی اولین مدال نقره کاروان ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان و هشتمین مدال این کاروان به حساب می‌آید. پیش از این، کاروان عاشقان ایران در جودو، تیراندازی و کشتی فرنگی صاحب ۷ مدال شده بود که همگی برنز بودند.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان به این شرح هستند:

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم)
۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم)
۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم)
۴- تیم ملی جودو
۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)
۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)
۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۸- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

