  1. ورزش
  2. ورزش های رزمی
۱ آذر ۱۴۰۴، ۶:۰۹

بازیهای المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان-توکیو

مدال برنز مرتضی رضا صفت قطعی شد

مدال برنز مرتضی رضا صفت قطعی شد

مرتضی رضا صفت نماینده پومسه ایران در بازیهای المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو با برتری مقابل نماینده چین تایپه مدال برنز خود را قطعی کرد.‌

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، رقابت‌های تکواندوی بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان توکیو صبح امروز (شنبه) در سالن ناکانا سیتی توکیو آغاز شد که دو نماینده پومسه کشورمان به مصاف رقبا رفتند.

در بخش پومسه دختران مریم خدابنده در رقابت با نماینده روسیه با امتیاز ۸.۱۶۶ به برتری رسید و به مرحله یک هشتم نهایی صعود کرد.

مرتضی رضا صفت دیگر نماینده پومسه کشورمان نیز که در مرحله یک شانزدهم با قرعه استراحت مواجه بود در مرحله یک هشتم نهایی به مصاف نماینده چین تایپه رفت و با امتیاز ۸.۲۱۶ به برتری رسید.

رضا صفت با کسب این پیروزی مدال برنز خود را قطعی کرد.

هدایت تیم پسران برعهده مهدی صمدیان تبار است و مربیگری تیم دختران را فاطمه اسدپور به عهده دارد.

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6663908
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها