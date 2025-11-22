  1. ورزش
  2. کشتی و وزنه برداری
۱ آذر ۱۴۰۴، ۶:۴۱

المپیک ۲۰۲۵ ناشنوایان - توکیو

نهمین مدال کاروان ایران با برنز زراعت پیشه ثبت شد

مدال برنز مسابقات کشتی فرنگی بازی های المپیک ناشنوایان در وزن ۷۷ کیلوگرم به نام محمد زراعت پیشه ثبت شد. 

به گزارش خبرنگار مهر از ژاپن، در ادامه دومین روز مسابقات کشتی فرنگی بازی‌های المپیک ناشنوایان، امروز (شنبه اول آذر) مبارزه رده بندی در وزن ۷۷ کیلوگرم میان محمد زارعت پیشه و حریفی از استونی برگزار شد. در این مبارزه، فرنگی کار ایران با نتیجه ۲ بر یک پیروز شد و مدال برنز را از آن خود کرد.

محمد زارعت پیشه روز گذشته و در مرحله گروهی مبارزات وزن ۷۷ کلیوگرم، بعد از اینکه حریف مغولستانی خود را در دور نخست با نتیجه ۹ بر یک ضربه فنی کرد، موفق شد در دور دوم برابر نماینده قرقیزستان صاحب برتری ۳ بر یک شود. زراعت پیشه اما در مبارزه سوم با نتیجه ۱۲ بر یک برابر نماینده یونان باخت و اینگونه امروز آخرین مبارزه خود را برای کسب مدال برنز انجام داد.

مدال برنز زراعت پیشه، نهمین مدال کاروان ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان به حساب می‌آید.

مدال آوران کاروان ورزش ایران در بازی‌های المپیک ناشنوایان به این شرح هستند:

مدال نقره
۱- مهدی بخشی (وزن ۶۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

مدال برنز

۱- علی سلحشور (وزن ۶۶- کیلوگرم)
۲- حسین الله کریمی (جودو - وزن ۹۰- کیلوگرم)
۳- مسعود رستگار (وزن ۱۰۰+ کیلوگرم)
۴- تیم ملی جودو
۵- مهلا سمیعی (تیراندازی - تپانچه ۱۰ متر)
۶- مهلا سمیعی و بیژن غفاری (تیراندازی - میکس تپانچه ۱۰ متر)
۷- صادق ابوالوفایی (وزن ۶۰ کیلوگرم کشتی فرنگی)
۸- محمد زراعت پیشه (وزن ۷۷ کیلوگرم کشتی فرنگی)

بیست و پنجمین دوره بازی‌های المپیک ناشنوایان از ۲۴ آبان در توکیو ژاپن آغاز شد و تا روز ۶ آذر ادامه خواهد داشت.

کد خبر 6663913
فریبا جلیل خانی

