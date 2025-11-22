بالاخره تکلیف «پزشک خانواده» مشخص شد+ فیلم

به گزارش خبرنگار مهر، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، موفق ترین و کم هزینه ترین راه برای ایجاد عدالت در سلامت است که خیلی از کشورهای توسعه یافته دنیا؛ از سال‌ها قبل این برنامه را کلید زده و در مسیر اجرای آن قرار دارند. اما، به نظر می‌رسد، این برنامه در کشور ما طلسم شده است؛ زیرا، بعد از گذشت دو دهه از استارت اولیه برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع در کشور، هنوز هیچ اتفاق قابل قبولی در بهبود اوضاع سلامت جامعه و مردم رخ نداده است که بخواهیم مدعی شویم، ما هم پزشک خانواده داریم.

اجرای سطح اول برنامه در روستاها و همچنین اجرای آزمایشی آن در مازندران و شیراز، تنها کارنامه دولت‌های مختلف از اجرای مهم‌ترین برنامه ملی در حوزه سلامت بوده است.

بعد از اینکه مسعود پزشکیان به عنوان رئیس جمهوری دولت چهاردهم انتخاب شد، اجرای این برنامه در کشور؛ با شدت بیشتری دنبال شد و انتظار می‌رفت که رگه‌هایی از اجرایی شدن آن را در یک سال گذشته ببینیم. اما، به نظر می‌رسد، چالش‌های سد راه این برنامه، خیلی سخت‌تر از آن است که مسعود پزشکیان توقع داشت برطرف شود.

در ابتدای سال جاری، زمزمه‌های اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، دوباره به گوش رسید و حتی بحث بر سر بودجه آن نیز بالا گرفت؛ اما حالا که وارد نهمین ماه از سال ۱۴۰۴ شده‌ایم، خیلی بعید است که بتوان امیدوار به اجرایی شدن سراسری این برنامه در کشور بود.

این موضوع را علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت، به صورت شفاف اعلام کرده و گفته است که به این زودی‌ها منتظر تحقق چنین آرزویی نباشید و قرار نیست که قبل از پایان سال ۱۴۰۴، اتفاق ویژه‌ای برای پزشک خانواده رخ دهد.

رئیسی در یک گفتگوی تلویزیونی اظهار کرد: در سه برنامه پنج ساله کشور، بر اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع؛ بسیار تاکید شده است. از دهه هشتاد، برنامه در استان‌های فارس و مازندران شروع شد، ولی ادامه پیدا نکرد.

معاون بهداشت وزارت بهداشت، با اشاره به نگاه عمیق رئیس دولت چهاردهم به اجرای برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، افزود: آقای پزشکیان با توجه به سابقه ناموفق از روند اجرای این برنامه در کشور، تاکید دارد ما باید به گونه‌ای برنامه را آغاز کنیم که دیگر متوقف نشود.

وی ادامه داد: همین حساسیت‌های رئیس جمهوری به برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، باعث شد با وسواس خاصی جلو برویم و تمامی مشکلات پیش روی برنامه را ببینیم و بعد اقدام کنیم.

سطح یک برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، شامل روستاها و مراکز بهداشتی و درمانی است. سطح دو، کلینیک‌های تخصصی و سطح سه برنامه، بیمارستان‌ها را شامل می‌شود.

رئیسی با عنوان این مطلب که برنامه در فارس و مازندران، در سطح یک متوقف شد، گفت: ما می‌خواهیم برنامه را با ۶۴ دانشگاه و دانشکده پزشکی در کشور آغاز کنیم.

وی در توضیح بیشتر این موضوع، افزود: قرار است از هر کدام از دانشگاه‌ها و دانشکده‌های علوم پزشکی، یک شهرستان را برای اجرای دقیق برنامه انتخاب کنیم.

معاون وزیر بهداشت تاکید کرد: انتخاب ما برای این ۶۴ نقطه، مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ نخواهند بود و قرار است از روستاها، شروع و در شهر کامل شود.

رئیسی گفت: ما می‌خواهیم بدون توقف جلو برویم و پیش بینی می‌کنیم سال آینده، برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع، در ریل خودش قرار بگیرد. اما، اینکه چه تعداد شهر را فرا بگیرد، بسته به منابع مالی خواهد بود که برای اجرای برنامه نیاز داریم.