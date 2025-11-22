  1. سیاست
  2. مجلس
۱ آذر ۱۴۰۴، ۹:۰۶

دیوان محاسبات: بخش عمده تعهدات بانکی در قانون جهش تولید مسکن اجرا نشد

دیوان محاسبات کشور گزارش عدم ایفای تعهدات تکلیفی نظام بانکی را در خصوص قانون جهش تولید مسکن ارائه کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در اجرای ماده (۴) قانون جهش تولید مسکن طی ۴ سال منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، مبلغ ۱,۶۲۰ هزار میلیارد تومان از مجموع ۲,۲۲۱ هزار میلیارد تومان تعهدات تکلیفی نظام بانکی در خصوص اجرای قانون جهش تولید مسکن با عدم ایفای تعهد روبرو بوده است.

گفتنی است طبق تبصره (۵) این ماده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است در قالب بودجه سنواتی، ۲۰ درصد تعهدات ایفا نشده، معادل ۳۲۴ هزار میلیارد تومان را از بانک‌ها و موسسات اعتباری مستنکف اخذ و به خزانه‌داری کل کشور واریز کند.

دیوان محاسبات کشور اعلام کرده است که با پایان مهلت مقرر قانونی، اقدامات لازم در خصوص ترک فعل بانک‌های عامل، اعمال خواهد شد.

