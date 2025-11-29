دیوان محاسبات فرآیند تصویب گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ را آغاز کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور جهت تصویب گزارش نهایی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ آغاز شد.

علی‌رغم تدوین تفریغ بودجه ۱۴۰۳، تاکنون مصوبه هیئت وزیران درخصوص صورت‌حساب عملکرد بودجه سال مذکور واصل نشده‌است؛ ازاین‌رو دیوان محاسبات در اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۲۱۹ آئین‌نامه داخلی مجلس، در مهلت مقرر نسبت به تشکیل جلسات نهایی هیئت عمومی اقدام می‌نماید.

برای نخستین‌بار، گزارش سطح اول تفریغ بودجه جهت بهره‌برداری دولت و مجلس در تدوین بودجه ۱۴۰۵، در تیرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود.