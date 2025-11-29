  1. سیاست
دیوان محاسبات فرآیند تصویب گزارش تفریغ بودجه ۱۴۰۳ را آغاز کرد

جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور، جهت تصویب گزارش نهایی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات هیئت عمومی دیوان محاسبات کشور جهت تصویب گزارش نهایی تفریغ بودجه سال ۱۴۰۳ آغاز شد.

علی‌رغم تدوین تفریغ بودجه ۱۴۰۳، تاکنون مصوبه هیئت وزیران درخصوص صورت‌حساب عملکرد بودجه سال مذکور واصل نشده‌است؛ ازاین‌رو دیوان محاسبات در اجرای اصل ۵۵ قانون اساسی و ماده ۲۱۹ آئین‌نامه داخلی مجلس، در مهلت مقرر نسبت به تشکیل جلسات نهایی هیئت عمومی اقدام می‌نماید.

برای نخستین‌بار، گزارش سطح اول تفریغ بودجه جهت بهره‌برداری دولت و مجلس در تدوین بودجه ۱۴۰۵، در تیرماه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده بود.

زهرا علیدادی

