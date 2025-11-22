داریوش باقرجوان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، در تشریح آخرین وضعیت جوی و ترافیکی محورهای مواصلاتی استان در ساعت ۹:۳۰ صبح امروز شنبه ۱ آذر ۱۴۰۴ اعلام کرد: تمامی محورهای استان در حال حاضر فاقد هرگونه مداخلات جوی هستند و شرایط جوی پایدار گزارش‌شده است.

وی افزود: محورهای شمالی استان بدون ترافیک هستند، اما ترافیک در آزادراه قزوین–کرج–تهران در محدوده پایانه کلانتری تا پل کلاک سنگین گزارش‌شده و همچنین در آزادراه تهران–کرج–قزوین نیز در محدوده گلدشت ترافیک سنگین وجود دارد.

سرپرست اداره کل راهداری البرز در پایان از رانندگان خواست ضمن توجه به تابلوهای اطلاع‌رسانی و علائم کارگاهی، با سرعت مطمئنه تردد کنند و پیش از سفر از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند.