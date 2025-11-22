  1. استانها
  2. هرمزگان
۱ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۷

کشت ۱۳ هزار هکتاری گندم در استان هرمزگان آغاز شد

کشت ۱۳ هزار هکتاری گندم در استان هرمزگان آغاز شد

بندرعباس- رئیس سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان گفت: کشت گندم در مزارع استان هرمزگان آغاز شده است و پیش‌بینی می‌شود در سال زراعی جاری حدود ۱۳ هزار هکتار از اراضی استان به کشت گندم اختصاص یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور اظهار کرد: کاشت گندم در هرمزگان از اواخر آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان دیماه ادامه خواهد داشت و تاکنون سطح زیر کشت این محصول به ۹۵۰ هکتار رسیده است.

وی شهرستان حاجی‌آباد را با پیش‌بینی سطح زیر کشت حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار، مهمترین منطقه برای کشت گندم در استان عنوان کرد و افزود: پس از آن، شهرستان‌های رودان، پارسیان، میناب، بستک و بندرعباس به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت را دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از تولید و توزیع ۲۴۰۰ تن بذر گندم گواهی‌شده در بین کشاورزان خبر داد و اظهار داشت: این بذور شامل ارقام چمران ۲، مهرگان، سیروان، خلیل، ستاره، سحر و همچنین ارقام جدید اوج و آزادگان است.

یکتاپور با بیان اینکه ۷۰ درصد اراضی تحت کشت مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار است، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، بیش از ۶۰ هزار تن گندم برداشت شود که در مقایسه با تولید سال گذشته تغییری نخواهد داشت.

کد خبر 6664162

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها