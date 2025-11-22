کشت ۱۳ هزار هکتاری گندم در استان هرمزگان آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یکتاپور اظهار کرد: کاشت گندم در هرمزگان از اواخر آبان‌ماه آغاز شده و تا پایان دیماه ادامه خواهد داشت و تاکنون سطح زیر کشت این محصول به ۹۵۰ هکتار رسیده است.

وی شهرستان حاجی‌آباد را با پیش‌بینی سطح زیر کشت حدود ۱۰ هزار و ۵۰۰ هکتار، مهمترین منطقه برای کشت گندم در استان عنوان کرد و افزود: پس از آن، شهرستان‌های رودان، پارسیان، میناب، بستک و بندرعباس به ترتیب بیشترین سطح زیر کشت را دارند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان از تولید و توزیع ۲۴۰۰ تن بذر گندم گواهی‌شده در بین کشاورزان خبر داد و اظهار داشت: این بذور شامل ارقام چمران ۲، مهرگان، سیروان، خلیل، ستاره، سحر و همچنین ارقام جدید اوج و آزادگان است.

یکتاپور با بیان اینکه ۷۰ درصد اراضی تحت کشت مجهز به سیستم آبیاری تحت فشار است، خاطرنشان کرد: پیش‌بینی می‌شود از این سطح زیر کشت، بیش از ۶۰ هزار تن گندم برداشت شود که در مقایسه با تولید سال گذشته تغییری نخواهد داشت.