سرهنگ حسینعلی محمدی در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامی داشت هفته بسیج بیان کرد: در این ایام در شهرستان میامی ۹۴ فعالیت جهادی شامل اعزام گروههای جهادی عمرانی و درمانی و فرهنگی به مناطق کمتر برخوردار با حضور بسیجیان برگزار میشود.
وی با بیان اینکه «نذر فاطمی» از ویژه برنامههای هفته بسیج شهرستان میامی است که با حضور بسیجیان در مناطق محروم و کمتر برخوردار برگزار میشود، ابراز کرد: در قالب این برنامه ۲۰ هزار پرس غذای گرم در بین نیازمندان شهرستان توزیع میشود.
فرمانده سپاه میامی با بیان اینکه در هفته بسیج سال جاری برگزاری یادواره شهدای ورزشکار شهرستان را خواهیم داشت، گفت: افتتاح نمایشگاه اقتصاد مقاومتی که روز گذشته صورت پذیرفت از دیگر برنامههای شاخص هفته بسیج شهرستان میامی است.
محمدی با بیان اینکه در هفته بسیج شهرستان میامی به عطر شهیدان گمنام تازه تفحص شده دفاع مقدس نیز معطر خواهد شد، گفت: حضور پیکر پاک شهدا در مدارس و مساجد با حضور بسیجیان در هفته بسیج و مقارن با ایام فاطمیه برگزار میشود.
وی با بیان اینکه برنامههای آموزشی و فرهنگی مانند کارگاه هوش مصنوعی و علمی نیز در هفته بسیج در شهرستان میامی تدارک دیده شده است، افزود: برگزاری جشنواره سرود خواهران و تقدیر از نفرات برگزیده به مناسبت هفته بسیج از دیگر برنامههای فرهنگی این ایام است.
نظر شما