به گزارش خبرنگار مهر، اجلاسیه کشوری بزرگداشت دانشآموز بسیجی شهید طالب ابراهیمی با حضور علیرضا کاظمی وزیر آموزش و پرورش، ارسلان زارع استاندار بوشهر، سردار خرمدل فرمانده سپاه امام صادق (ع) استان و شیخ موسی احمدی نماینده مردم جنوب بوشهر در مجلس شورای اسلامی در بندر دیر آغاز شد.
این آئین ملی با حضور گسترده مسئولان کشوری، استانی، خانواده معظم شهدا و اقشار مختلف مردم در حال برگزاری است.
شهید طالب ابراهیمی، متولد ۱۳۴۲ در بردستان، از دانشآموزان ممتاز، پرتلاش و مؤمن منطقه بود که از نوجوانی با فعالیت در انجمن اسلامی ابوذر و تأسیس کتابخانه عمومی بردستان نقش مهمی در ترویج فرهنگ مطالعه و فعالیتهای انقلابی ایفا کرد.
این شهید با وجود مشکلات مالی، در تحصیل پیشتاز بود و علاقه فراوانی به نماز، مسجد و کتاب داشت. ابراهیمی پس از آغاز جنگ تحمیلی به عنوان رزمنده بسیجی راهی جبهه شد و سرانجام در عملیات فتحالمبین در منطقه شوش در تاریخ ۲ فروردین ۱۳۶۱ به درجه رفیع شهادت نائل آمد.
وصیتنامه این شهید والامقام سرشار از عشق به اسلام، ولایت و دعوت به ایستادگی در برابر منافقین و دشمنان انقلاب اسلامی است.
این اجلاسیه با هدف معرفی بیشتر این شهید شاخص بسیج دانشآموزی کشور و تبیین ابعاد شخصیتی و فرهنگی او در بندر دیر برگزار شده است.
