برنامه تشییع پیکر شهیدان گمنام در سمنان

سرهنگ حسین دهرویه در گفتگو با خبرنگار مهر، از برگزاری مراسم تشییع متمرکز هشت شهید در روز دوشنبه سوم آذرماه در سمنان خبر داد و ابراز کرد: آئین تشییع این شهدا از میدان کوثر تا معراج شهدای سمنان برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه تشییع این شهدا همزمان با ایام فاطمیه و هفته بسیج صورت می‌گیرد، افزود: آحاد مردم متدین و خداجو و قدرشناس شهرستان سمنان و بسیجیان در این مراسم نورانی حضور خواهند داشت.

فرمانده سپاه سمنان همچنین با بیان اینکه در ایام هفته بسیج، برنامه‌های فرهنگی، هنری، ورزشی و … تدارک دیده شده است، گفت: در مجموع بیش از ۴۰ عنوان ویژه برنامه هفته بسیج در شهرستان اجرا خواهد شد.

دهرویه با بیان اینکه در کنار حضور پیکر مطهر شهدای گمنام در سمنان همزمان با هفته ویژه‌برنامه صله ایثار با موضوع دیدار با ۷۰ خانواده شهید بسیجی سمنان برگزار می‌شود، افزود: گلباران گلزار شهدای شهرستان از دیگر برنامه‌های این هفته خواهد بود.

وی از برگزاری گردهمایی جوانان و پیشکسوتان بسیجی سمنان موسوم به شکوه اقتدار همزمان با هفته بسیج خبر داد و افزود: برگزاری رزمایش بزرگ اقتدار با حضور گشت‌های رضویان در مصلی امیرالمومنین (ع) سمنان از دیگر برنامه‌های هفته بسیج در شهرستان است.

فرمانده سپاه سمنان با بیان اینکه در این هفته همچنین نمایشگاه مشاغل خانگی بسیجیان شهرستان را شاهد خواهیم بود، گفت: همزمان با روز پنجم آذرماه گردهمایی بزرگ بسیجیان شهرستان را نیز شاهد خواهیم بود.