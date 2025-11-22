به گزارش خبرگزاری مهر، بیستویکمین ویژهبرنامه شب خاطره با محوریت بزرگداشت شخصیت و مجاهدتهای سردار شهید علی شادمانی، سردار شهید حسین همدانی و شهید آیتالله علی رازینی و با همکاری مجمع علما و نخبگان استان همدان مقیم تهران در سالن همایشهای خلیج فارس موزه ملی انقلاب اسلامی و دفاع مقدس برگزار شد.
در این مراسم، از سردار شهید علی شادمانی بهعنوان فرماندهای مدبر، پرتلاش و دوراندیش یاد شد؛ شخصیتی که در صحنههای سخت و پیچیده جنگ، با مدیریت قاطع و حضور اطمینانبخش خود توانست نیروهای تحت امرش را به مقاومت، همدلی و پیشروی امیدوار کند.
سردار شهید حسین همدانی نیز بهعنوان یکی از چهرههای تأثیرگذار دفاع مقدس و از ستونهای جبهه مقاومت مورد تجلیل قرار گرفت؛ فرماندهای که روحیه مردمی، شجاعت کمنظیر و حضور مستمر در میدانهای خطر، نام او را در شمار شخصیتهای برجسته امنیت و دفاع در کشور قرار داده است.
در بخش دیگری از برنامه، شهید آیتالله علی رازینی با عنوان روحانی مجاهد، قاضی مؤمن و خادم صادق انقلاب اسلامی معرفی شد. او افزون بر سالها حضور فعال در دوران دفاع مقدس و همراهی با رزمندگان، در مسئولیتهای مهم قضایی نیز نقشآفرینی داشت و در زمان شهادت، عهدهدار وظیفه خطیر ریاست شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور بود. تعهد، صلابت و روحیه مردمی از ویژگیهایی بود که در این مراسم درباره او مورد تأکید قرار گرفت.
این ویژهبرنامه با حضور جمعی از مسئولان و چهرههای برجسته کشور برگزار شد که میتوان به علی آقامحمدی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، حجتالاسلام مصطفی رستمی رئیس نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاهها، نجات امینی رئیس هیأتمدیره بانک رفاه، وهب متقینیا مدیرعامل بانک کشاورزی و پرویز سروری نایبرئیس شورای اسلامی شهر تهران اشاره کرد.
در پایان مراسم، با قرائت فاتحه و ابراز احترام، یاد و خاطره این سه شخصیت بزرگ که سرمایههای معنوی انقلاب اسلامی به شمار میروند، گرامی داشته شد.
