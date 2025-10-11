  1. استانها
۱۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۹

پیکر سردار شهید محمدهاشم سلطانی دوشنبه به گلستان بازمی‌گردد

گرگان- فرمانده سپاه نینوا استان گلستان، از بازگشت پیکر مطهر سردار شهید محمدهاشم سلطانی به استان خبر داد و گفت: مراسم استقبال، وداع و تشییع اطلاع رسانی خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پیکر سردار شهید محمدهاشم سلطانی که پس از سال‌ها تفحص شناسایی شده است، روز دوشنبه به استان گلستان منتقل خواهد شد.

سردار علی ملک شاهکوهی در این خصوص گفت: این بازگشت، فرصتی مغتنم برای تجدید میثاق با آرمان‌های شهدا و بزرگداشت یاد و خاطره سردار سلطانی و همه شهدای دفاع مقدس است.

مراسم استقبال، وداع، تشییع و تدفین شهید سلطانی با حضور مسئولان استانی، خانواده‌های معظم شهدا و اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

جزئیات کامل این مراسم از طریق معاونت روابط عمومی و تبلیغات سپاه نینوا گلستان متعاقباً اطلاع‌رسانی خواهد شد.

