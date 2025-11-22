سردار رستمی: تلاش دشمن تضعیف روحیه شهادت طلبی جوانان است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار فرج رستمی صبح شنبه به همراه هیئتی از مسئولان مرزبانی استان کردستان، به منظور ارزیابی آمادگی نیروهای مرزی در برابر تهدیدات احتمالی، از یگانهای مرزی مستقر در هنگ بانه بازدید و توان رزمی، آمادگی عملیاتی و نحوه استفاده از تجهیزات و سلاحهای سازمانی را ارزیابی کرد.
فرمانده مرزبانی استان کردستان با تأکید بر اهمیت آمادگی کامل یگانهای مرزی، اظهار داشت: نیروهای مرزبانی باید توانایی مقابله با هر نوع تهدید را در بالاترین سطح داشته باشند.
وی در جمع مرزداران هنگ بانه بر اهمیت آموزشهای تخصصی تأکید کرد و افزود: رمز موفقیت در اجرای مأموریتها، آموزش است و تنها با تمرین مداوم و آموزش صحیح میتوان توان رزمی و میدانی را تقویت و از شکست و آسیب در عملیاتها جلوگیری کرد.
سردار رستمی همچنین بر لزوم استفاده بهینه از تجهیزات و امکانات اپتیکی تأکید کرد و افزود: مرزداران باید از تجهیزات در اختیار خود به بهترین نحو استفاده کرده و همواره آماده باشند تا در شرایط بحرانی بهترین عملکرد را داشته باشند.
ارزیابی توان رزمی و مهارتهای دفاعی مرزداران
فرمانده مرزبانی استان کردستان به ارزیابی مهارتهای مرزداران در استفاده از سلاحهای سبک و نیمهسنگین پرداخت و با بررسی نحوه تیراندازی و دفاع از مقرهای مرزی، از مرزداران خواست تا مهارتهای خود را در برخورد با تهدیدات مختلف تقویت کنند.
سردار رستمی گفت: حراست از مرزهای کشور و حفظ امنیت نوار مرزی یکی از بالاترین ارزشهاست و خدمت در مرزبانی افتخاری بزرگ برای نیروهای مسلح است. ما موظف به حفاظت از امنیت ملی کشور و دفاع از سرزمینمان هستیم.
فرمانده مرزبانی کردستان در ادامه این بازدید بر نقش مهم نیروهای مرزبانی در حفظ امنیت و تمامیت ارضی کشور تأکید کرد و گفت: دشمنان سعی دارند تا با استفاده از روشهای مختلف، روحیه شهادتطلبی جوانان ما را تضعیف کنند، اما ما بهعنوان مرزداران این وظیفه را داریم که با ایستادگی و دفاع از دستاوردهای انقلاب، نقشههای دشمن را خنثی کنیم.
وی افزود: خدمت در مرز، خدمت به امنیت ملی است و این وظیفه بزرگ را با توکل به خداوند و با تمام توان انجام خواهیم داد.
