پخش مستند «مرزداران صادق ۲» از شبکه زاگرس آغاز شد

رسول جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مستند «مرزداران صادق ۲» به عنوان یکی از تولیدات فاخر هنری، با رویکردی مستندمحور و روایت‌گرانه، به بازخوانی بخش‌هایی از زندگی و مجاهدت‌های چهره‌های اثرگذار در عرصه اقتدار و امنیت ملی می‌پردازد.

وی با اشاره به زمان پخش این مستند افزود: این مجموعه تلویزیونی هر شب رأس ساعت ۱۹ از شبکه زاگرس روی آنتن می‌رود و تلاش دارد با زبانی هنرمندانه، نقش‌آفرینی مرزداران و ایثارگران را برای مخاطبان به تصویر بکشد.

جنتی خاطرنشان کرد: تولید این مستند با همکاری مرکز آفرینش‌های هنری بسیج انجام شده و هدف آن، تقویت هویت ملی، ترویج فرهنگ ایثار و آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها و فداکاری‌های مدافعان امنیت کشور است.

رئیس قرارگاه رسانه‌ای غرب کشور تصریح کرد: پخش چنین آثار رسانه‌ای می‌تواند سهم مهمی در جهاد تبیین، انتقال ارزش‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی داشته باشد و امیدواریم این مستند مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد.