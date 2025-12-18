  1. استانها
۲۷ آذر ۱۴۰۴، ۲۱:۲۸

پخش مستند «مرزداران صادق ۲» از شبکه زاگرس آغاز شد

کرمانشاه - رئیس قرارگاه رسانه‌ای غرب کشور از آغاز پخش مستند «مرزداران صادق ۲» با محوریت روایت زندگی افتخارآفرینان اقتدار ملی، از سیمای زاگرس خبر داد.

رسول جنتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مستند «مرزداران صادق ۲» به عنوان یکی از تولیدات فاخر هنری، با رویکردی مستندمحور و روایت‌گرانه، به بازخوانی بخش‌هایی از زندگی و مجاهدت‌های چهره‌های اثرگذار در عرصه اقتدار و امنیت ملی می‌پردازد.

وی با اشاره به زمان پخش این مستند افزود: این مجموعه تلویزیونی هر شب رأس ساعت ۱۹ از شبکه زاگرس روی آنتن می‌رود و تلاش دارد با زبانی هنرمندانه، نقش‌آفرینی مرزداران و ایثارگران را برای مخاطبان به تصویر بکشد.

جنتی خاطرنشان کرد: تولید این مستند با همکاری مرکز آفرینش‌های هنری بسیج انجام شده و هدف آن، تقویت هویت ملی، ترویج فرهنگ ایثار و آشنایی نسل جوان با رشادت‌ها و فداکاری‌های مدافعان امنیت کشور است.

رئیس قرارگاه رسانه‌ای غرب کشور تصریح کرد: پخش چنین آثار رسانه‌ای می‌تواند سهم مهمی در جهاد تبیین، انتقال ارزش‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی داشته باشد و امیدواریم این مستند مورد استقبال مخاطبان قرار گیرد.

