رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرشماری پاییزی حیات‌وحش در خراسان شمالی با شمارش گونه‌هایی مانند آهو، قوچ اوریال، کل و بز به پایان رسید و نتیجه نهایی پس از تحلیل داده‌ها منتشر خواهد شد.

وی افزود: این سرشماری در تمامی مناطق تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی شامل پارک‌های ملی سالوک، ساریگل و ضامن آهو، مناطق حفاظت‌شده قرخود، گلیل و سرانی و همچنین پناهگاه حیات‌وحش میاندشت انجام شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی گفت: این برنامه از منطقه حفاظت‌شده گلیل و سرانی آغاز شد و امروز با سرشماری در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت و پارک ملی ضامن آهو به پایان رسید.

شکاریان تأکید کرد: نتایج این سرشماری، پایه اساسی برنامه‌ریزی حفاظتی و مدیریت علمی زیستگاه‌های ارزشمند استان است و نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های آینده خواهد داشت.