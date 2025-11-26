رضا شکاریان در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرشماری پاییزی حیاتوحش در خراسان شمالی با شمارش گونههایی مانند آهو، قوچ اوریال، کل و بز به پایان رسید و نتیجه نهایی پس از تحلیل دادهها منتشر خواهد شد.
وی افزود: این سرشماری در تمامی مناطق تحت مدیریت ادارهکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی شامل پارکهای ملی سالوک، ساریگل و ضامن آهو، مناطق حفاظتشده قرخود، گلیل و سرانی و همچنین پناهگاه حیاتوحش میاندشت انجام شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست خراسان شمالی گفت: این برنامه از منطقه حفاظتشده گلیل و سرانی آغاز شد و امروز با سرشماری در پناهگاه حیاتوحش میاندشت و پارک ملی ضامن آهو به پایان رسید.
شکاریان تأکید کرد: نتایج این سرشماری، پایه اساسی برنامهریزی حفاظتی و مدیریت علمی زیستگاههای ارزشمند استان است و نقش مهمی در تصمیمگیریهای آینده خواهد داشت.
