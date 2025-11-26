  1. استانها
  2. خراسان شمالی
۵ آذر ۱۴۰۴، ۱۱:۵۰

شکاریان: سرشماری پاییزه حیات‌وحش خراسان شمالی پایان یافت

شکاریان: سرشماری پاییزه حیات‌وحش خراسان شمالی پایان یافت

بجنورد- مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی گفت: سرشماری پاییزه حیات‌وحش استان با شمارش گونه‌های شاخص در مناطق تحت مدیریت محیط‌زیست پایان یافت و نتایج پس از تحلیل اعلام می‌شود.

رضا شکاریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سرشماری پاییزی حیات‌وحش در خراسان شمالی با شمارش گونه‌هایی مانند آهو، قوچ اوریال، کل و بز به پایان رسید و نتیجه نهایی پس از تحلیل داده‌ها منتشر خواهد شد.

وی افزود: این سرشماری در تمامی مناطق تحت مدیریت اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی شامل پارک‌های ملی سالوک، ساریگل و ضامن آهو، مناطق حفاظت‌شده قرخود، گلیل و سرانی و همچنین پناهگاه حیات‌وحش میاندشت انجام شد.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست خراسان شمالی گفت: این برنامه از منطقه حفاظت‌شده گلیل و سرانی آغاز شد و امروز با سرشماری در پناهگاه حیات‌وحش میاندشت و پارک ملی ضامن آهو به پایان رسید.

شکاریان تأکید کرد: نتایج این سرشماری، پایه اساسی برنامه‌ریزی حفاظتی و مدیریت علمی زیستگاه‌های ارزشمند استان است و نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌های آینده خواهد داشت.

کد خبر 6668887

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها