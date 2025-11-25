دستگیری چهار شکارچی غیرمجاز در قزوین

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداسدالله هاشمی با اشاره به اجرای دقیق قوانین مرتبط با شکار و صید اظهار کرد: مأموران یگان حفاظت محیطزیست در هفته گذشته موفق شدند چهار شکارچی غیرمجاز را در مناطق مختلف شهرستانهای قزوین، البرز و الموت شرقی شناسایی و دستگیر کنند.
وی افزود: این اقدام پیشگیرانه پیش از آنکه متخلفان موفق به شکار شوند انجام شد و در جریان آن، چهار قبضه سلاح شکاری به همراه مهمات و ادوات مربوطه کشف و ضبط شد.
هاشمی با تأکید بر اینکه شروع به شکار طبق ماده ۱۵ قانون شکار و صید جرم محسوب میشود، خاطرنشان کرد: صورتجلسه تخلف در محل تنظیم و پرونده متهمان برای طی مراحل قانونی به مراجع قضائی ارسال شد.
مدیرکل حفاظت محیطزیست استان با قدردانی از تلاش مستمر محیطبانان گفت: محیطبانان ما با گشتزنی مداوم و پایش دقیق زیستگاهها، نقش مهمی در جلوگیری از آسیب به حیاتوحش استان دارند و این دستاورد نتیجه هوشیاری و تعهد نیروهای حفاظتی است.
وی در ادامه بر ضرورت مشارکت مردمی تأکید کرد و افزود: استان قزوین با زیستگاههای غنی و ارزشمند خود نیازمند همکاری شهروندان است. گزارش سریع هرگونه تخلف میتواند نقش مهمی در حفاظت از تنوع زیستی و جلوگیری از نابودی گونههای حیاتوحش داشته باشد.
هاشمی در پایان تصریح کرد: این دستگیریها بخشی از برنامههای مستمر حفاظت محیطزیست استان برای مقابله با شکار غیرمجاز است و روند پیگیری قضائی این پروندهها ادامه دارد.
