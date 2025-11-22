به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح شنبه در همایش شبکه تربیتی صالحین بسیج ادارات که در سالن همایش‌های این اداره کل برگزار شد، یاد و خاطره شهدای والامقام به‌ویژه شهدای خراسان جنوبی را گرامی داشت و گفت: توفیقات امروز نتیجه مجاهدت و فداکاری شهداست و مسیر خدمت‌رسانی باید با الگوگیری از راه آنان ادامه یابد.

وی با بیان اینکه بسیج صرفاً یک ساختار اداری نیست، بلکه یک تفکر و مکتب تربیتی است، افزود: بسیجی کسی است که از مرز فردیت عبور کرده و خود را در برابر مردم و جامعه مسئول می‌داند؛ روحیه‌ای که در دوران دفاع مقدس متجلی شد و باید در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز تداوم داشته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، حضور بسیجیان در فعالیت‌های اجتماعی و رسیدگی به مناطق محروم را نمونه روشن مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و تأکید کرد: تغییر چهره روستاها و رفع بخشی از محرومیت‌ها، حاصل حضور بی‌ادعا و جهادی نیروهای بسیجی است که برای خدمت به مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

فرمانده پایگاه بسیج ولایت اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به نقش اثرگذار بسیج در پیشبرد مأموریت‌های اجتماعی و فرهنگی استان اظهار کرد: بسیج امروز به‌عنوان یک جریان پویا و مسئولیت‌پذیر، نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه ایفا می‌کند.

ذاکریان با اشاره به عملکرد تاریخی بسیج در مقاطع مختلف کشور گفت: بسیج همواره تجلی اقدام آگاهانه، ایثار و تلاش برای حل مسائل مردم بوده و این نقش امروز نیز بیش از گذشته اهمیت دارد.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح علمی و آموزشی بسیج ادارات ادامه داد: برگزاری دوره‌های تخصصی برای پایگاه‌های بسیج از نیازهای جدی است؛ چراکه این آموزش‌ها موجب افزایش توانمندی، بهبود مدیریت و اثرگذاری بیشتر در ارائه خدمات می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: امروز بیش از هر زمان به نیروی انسانی مؤمن، متخصص و آگاه نیاز داریم و آموزش‌های هدفمند می‌تواند ظرفیت‌های بسیج را در کنار مأموریت‌های سازمانی شکوفا کند.

ذاکریان با قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بسیجیان اداره کل افزود: میزبانی این همایش را توفیقی برای خود می‌دانیم و از همه کسانی که در برگزاری برنامه نقش داشتند سپاسگزاریم.

وی همچنین با اشاره کوتاه به وضعیت اقتصادی استان گفت: مهار تورم و ساماندهی مسائل اقتصادی از اولویت‌های اصلی دولت است و تلاش شده با برنامه‌ریزی دقیق، روند کنترل تورم در کشور و استان تقویت شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهار داشت: امیدواریم این همایش گامی مؤثر در تقویت شبکه تربیتی صالحین در ادارات و افزایش انسجام فعالیت‌های بسیج باشد.