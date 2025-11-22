  1. استانها
بسیج محور مسئولیت‌پذیری اجتماعی و پیشرفت خراسان جنوبی

بیرجند- مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: حضور هدفمند بسیجیان در عرصه‌های فرهنگی، علمی و اقتصادی پشتوانه‌ای مؤثر برای توسعه استان است.

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی ذاکریان صبح شنبه در همایش شبکه تربیتی صالحین بسیج ادارات که در سالن همایش‌های این اداره کل برگزار شد، یاد و خاطره شهدای والامقام به‌ویژه شهدای خراسان جنوبی را گرامی داشت و گفت: توفیقات امروز نتیجه مجاهدت و فداکاری شهداست و مسیر خدمت‌رسانی باید با الگوگیری از راه آنان ادامه یابد.

وی با بیان اینکه بسیج صرفاً یک ساختار اداری نیست، بلکه یک تفکر و مکتب تربیتی است، افزود: بسیجی کسی است که از مرز فردیت عبور کرده و خود را در برابر مردم و جامعه مسئول می‌داند؛ روحیه‌ای که در دوران دفاع مقدس متجلی شد و باید در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی نیز تداوم داشته باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی، حضور بسیجیان در فعالیت‌های اجتماعی و رسیدگی به مناطق محروم را نمونه روشن مسئولیت‌پذیری اجتماعی دانست و تأکید کرد: تغییر چهره روستاها و رفع بخشی از محرومیت‌ها، حاصل حضور بی‌ادعا و جهادی نیروهای بسیجی است که برای خدمت به مردم از هیچ تلاشی دریغ نمی‌کنند.

فرمانده پایگاه بسیج ولایت اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با اشاره به نقش اثرگذار بسیج در پیشبرد مأموریت‌های اجتماعی و فرهنگی استان اظهار کرد: بسیج امروز به‌عنوان یک جریان پویا و مسئولیت‌پذیر، نقش مهمی در تقویت سرمایه اجتماعی و توسعه ایفا می‌کند.

ذاکریان با اشاره به عملکرد تاریخی بسیج در مقاطع مختلف کشور گفت: بسیج همواره تجلی اقدام آگاهانه، ایثار و تلاش برای حل مسائل مردم بوده و این نقش امروز نیز بیش از گذشته اهمیت دارد.

وی با تأکید بر ضرورت ارتقای سطح علمی و آموزشی بسیج ادارات ادامه داد: برگزاری دوره‌های تخصصی برای پایگاه‌های بسیج از نیازهای جدی است؛ چراکه این آموزش‌ها موجب افزایش توانمندی، بهبود مدیریت و اثرگذاری بیشتر در ارائه خدمات می‌شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: امروز بیش از هر زمان به نیروی انسانی مؤمن، متخصص و آگاه نیاز داریم و آموزش‌های هدفمند می‌تواند ظرفیت‌های بسیج را در کنار مأموریت‌های سازمانی شکوفا کند.

ذاکریان با قدردانی از فعالیت‌های فرهنگی و اجتماعی بسیجیان اداره کل افزود: میزبانی این همایش را توفیقی برای خود می‌دانیم و از همه کسانی که در برگزاری برنامه نقش داشتند سپاسگزاریم.

وی همچنین با اشاره کوتاه به وضعیت اقتصادی استان گفت: مهار تورم و ساماندهی مسائل اقتصادی از اولویت‌های اصلی دولت است و تلاش شده با برنامه‌ریزی دقیق، روند کنترل تورم در کشور و استان تقویت شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی در پایان اظهار داشت: امیدواریم این همایش گامی مؤثر در تقویت شبکه تربیتی صالحین در ادارات و افزایش انسجام فعالیت‌های بسیج باشد.

