به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا مهدوی صبح شنبه در مراسم افتتاح نمایشگاه دستاوردهای اقدامات محله‌محور پایگاه‌های مقاومت بسیج استان اظهار کرد: یاد و خاطره همه شهدا به‌ویژه ۲۴۰۰ شهید خراسان جنوبی و بیش از ۹۰۰ شهید بسیجی را گرامی می‌داریم؛ شهدایی که کارنامه‌ای درخشان از ایثار و مجاهدت از خود به جای گذاشتند.

وی با بیان اینکه نمایشگاه امسال بر پایه الگوی محله‌محوری و فعالیت‌های انجام‌شده از ابتدای سال شکل گرفته، افزود: این نمایشگاه نمایانگر ظرفیت عظیم مردمی است که با سازماندهی مناسب توانسته‌اند نقش مهمی در حل مشکلات محلات ایفا کنند.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) تصریح کرد: اقدامات محله‌محور امروز هم از سوی دولت و هم از سوی سپاه مورد تأکید قرار گرفته و قرارگاه‌های منطقه‌ای و محلی شکل گرفته‌اند تا مسائل هر محله به صورت دقیق شناسایی و برای آن برنامه‌ریزی شود.

به گفته وی، ستادهای محلات با مشارکت مستقیم مردم تشکیل شده و با شناسایی آسیب‌ها، چالش‌ها و فرصت‌ها تلاش کرده‌اند تا آسیب‌ها کاهش یافته و فرصت‌ها به بهترین شکل مورد استفاده قرار گیرد.

سردار مهدوی با بیان اینکه استفاده از ظرفیت‌های مردمی مهم‌ترین پایه این طرح است، گفت: دستگاه‌های اجرایی، نهادهای مردمی و مجموعه‌های غیرانتفاعی نیز پای کار آمده‌اند تا مدیریت محلات به دست خود مردم شکل بگیرد.

وی افزود: یکی از اهداف مهم این رویکرد، مدیریت بحران‌ها در سطح محلات است؛ به گونه‌ای که اگر حادثه یا مشکلی ایجاد شود، مردم بتوانند بخش زیادی از آن را در همان سطح مدیریت کنند و از ازدحام و پیچیده‌تر شدن شرایط جلوگیری شود.

فرمانده سپاه انصارالرضا (ع) با اشاره به بازدید استاندار و جمعی از مسئولان از نمایشگاه «اسوه» بیان کرد: در این نمایشگاه اقدامات مختلف از بدو تولد انسان تا زمان وقوع بحران‌ها برنامه‌ریزی شده و برای هر بخش سازوکارهای مشخصی تدوین شده است.

وی تأکید کرد: امیدواریم هیچ‌گاه شاهد بحران‌ها و مشکلات نباشیم، اما اگر حادثه‌ای رخ دهد، سازماندهی مناسب و آمادگی مردم سبب خواهد شد تا این مشکلات با کمترین تبعات مدیریت شود.

سردار مهدوی در پایان گفت: نمایشگاه «اسوه» نشان داد که محله‌محوری نه‌تنها یک برنامه اداری نیست، بلکه راهبردی مردمی و اثربخش برای ارتقای امنیت، همبستگی اجتماعی و مدیریت مسائل استان است.